Maxime Bernier assure que le Parti populaire du Canada poursuivra son combat

Malgré une quatrième position en Beauce avec 5,8 % des voix et l’absence de tout député élu au Canada, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a affirmé ce lundi 28 avril à Montréal, que son parti a toujours un avenir sur la scène politique canadiennes

« Oui, il y a un avenir pour nous, il y a un avenir pour les idées du Parti populaire », a-t-il déclaré lors de son discours de fin de soirée électorale. « En seulement six ans, notre présence a eu un impact énorme sur la politique canadienne, même si nous n’avons encore élu aucun député. »

M. Bernier a défendu le rôle joué par son parti pour mettre à l’avant-scène des débats qu’il juge essentiels, citant notamment l’immigration de masse, l’opposition aux confinements durant la pandémie, la défense des enfants contre l’idéologie du genre, ainsi que la réduction de la taille du gouvernement fédéral.

« Sans le Parti populaire, il n’y aurait pas de débat sur certaines des questions les plus importantes auxquelles fait face aujourd’hui notre pays, a-t-il affirmé. Et sans nous, la politique canadienne serait encore plus orientée vers la gauche. »

L’ancien député de Beauce, qui tentait de reprendre le siège qu’il avait occupé pendant 13 ans, a reconnu que les prochaines années s’annoncent difficiles, prévoyant encore « plus de politiques désastreuses de la part des libéraux et des faux conservateurs ». Néanmoins, il a assuré que son parti « sera toujours là pour offrir des solutions différentes et pour défendre sans compromis ses valeurs et ses principes ».

Maxime Bernier a aussi tenu à remercier ses candidats, bénévoles et électeurs pour leur soutien, tout en adressant un message aux Canadiens qui n’ont pas appuyé le PPC cette fois : « Le Parti populaire sera là, prêt à vous accueillir les bras ouverts lorsque vous serez prêts. »