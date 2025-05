Un entrepreneur pour représenter «la capitale de l'entrepreneuriat»

«La capitale de l'entrepreneuriat a choisi un entrepreneur pour la représenter.»

C'est ainsi que le candidat conservateur, Jason Groleau, a qualifié son élection au poste de député fédéral de Beauce, lors de son discours d'acceptation, livré hier soir devant plus de 250 partisans réunis dans un bar de Saint-Georges.

Sans surprise, son élection a été confirmée très tôt après la fermeture des bureaux de scrutin, soit à 21 h 53.

L'homme d'affaires et ancien hockeyeur prend la relève du député sortant, Richard Lehoux, qui était présent à la soirée électorale, et qui l'a félicité de sa victoire.

«La Beauce a élu un Beauceron à temps plein, qui habite ici, qui vit ici, surtout, comme plusieurs d'entre vous m'ont mentionné, un homme du peuple», a déclaré le nouvel élu, qui s'est rendu, durant la campagne de 36 jours, dans les 40 localités qui se trouvent sur le territoire du comté.

Dès le début du décompte, Jason Groleau a dominé les quatre autres candidats en lice, et les positions n'ont absolument pas changé de toute la soirée électorale. Il a récolté 37 504 voix, soit 25 561 votes de plus que sa plus proche rivale, la libérale Maryelle-Henriette Doumbia, qui a terminé en 2e place avec 11 943 appuis. D'ailleurs, dans la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, le nouveau député de Beauce a récolté la plus forte majorité des huit conservateurs élus.

Comme son prédécesseur, le nouveau député de Beauce se retrouvera dans l'opposition à la Chambre des communes, puisque les libéraux de Mark Carney ont été confirmé pour former le gouvernement. Toutefois, encore aujourd'hui, on attendait le décompte final à savoir s'il sera majoritaire ou minoritaire.

Voici le vote pour la circonscription de Beauce par ordre des résultats:

Parti conservateur du Canada

Jason Groleau/Élu — 37 504 votes / 59,8 % du suffrage exprimé

Parti libéral du Canada

Maryelle-Henriette Doumbia — 11 943 votes / 19,1 % du suffrage exprimé

Bloc Québécois

Gaétan Mathieu — 8 551 votes / 13,6 % du suffrage exprimé

Parti populaire du Canada

Maxime Bernier — 3 610 votes / 5,8 % du suffrage exprimé

Nouveau Parti démocratique

Annabelle Lafond-Poirier — 1 075 / 1,7 % du suffrage exprimé

Nombre de bureaux de scrutin dépouillés: 244 de 245 (99,59 %)

Taux de participation: 70,52 % — 62 683 sur 88 888 électeurs inscrits.

(Source: Élections Canada en date du 29 avril 2025)