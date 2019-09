Guillaume Rodrigue se lance comme candidat bloquiste

Guillaume Rodrigue de Saint-Prosper est candidat à l'investiture en Beauce pour le Bloc Québécois. Notons, qu'il sera officiellement nommé candidat pour le parti par le chef bloquiste, Yves-François Blanchet lorsque les élections fédérales seront déclenchées.

M.Rodrigue a été conseiller municipal de Saint-Prosper pendant 8 ans et est présentement coordonnateur de la Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins. De plus il est responsable du projet Amistad Printemps du Centre d'amitié et de solidarité de la région des Appalaches. Depuis 2003, il est administrateur du comité de l'Exposition de Saint-Prosper et a été administrateur de la Fondation de la polyvalente des Abénaquis.

Anciennement impliqué durant quelques années au sein du Parti libéral du Québec, M. Rodrigue indique que c'est à ce moment qu'il s'est rendu compte de la nécessité de l'indépendance du Québec : « Depuis des années, je me questionne sur la place réelle du Québec au sein du Canada. Cette option (indépendantiste) a clairement encore sa place dans le débat public. »

Le Bloc Québécois à Ottawa

« Avec l’arrivée de Yves-François Blanchet à la tête du parti, plusieurs reconnaissent que le Bloc Québécois est de retour en force. Je crois à la place constructive du Bloc à Ottawa dans un esprit de collaboration, mais toujours dans le respect des intérêts du Québec», de conclure Guillaume Rodrigue.

Le manque de main-d'oeuvre, une priorité

Pour le moment, Guillaume Rodrigue mentionne que la recherche de solutions pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre fera partie des enjeux importants sur lesquels il veut travailler.