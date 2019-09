Le Parti Rhinocéros va présenter un deuxième Maxime Bernier en Beauce

C’est ce matin à Québec, que le chef du Parti Rhinocéros du Canada, Sébastien CoRhino, a annoncé son candidat vedette pour la Beauce. Il s’agit de Maxime Bernier. Non ce n’est pas une erreur de notre part, ce candidat porte le même nom que le chef du Parti populaire du Canada.

Ce nouveau candidat est originaire du Lac-Saint-Jean et habite présentement Montréal. Par contre, il nous a confirmé qu’il avait l’intention de venir porter sa candidature lui-même et de passer quelque temps en Beauce. Également, il ne nie pas que de se présenter dans la circonscription de M.Bernier était un geste volontaire. Le candidat Rhino considère que de voter pour lui c’est obtenir le meilleur des deux.

Selon le chef du Parti Rhinocéros du Canada : « Il y a beaucoup de gens qui me disent : je veux voter pour Maxime Bernier, et je veux voter Rhinocéros ! Et bien, je leur offre une option pour qu’ils puissent voter Rhino et Bernier ! »

Le candidat de Beauce pour le Parti Rhinocéros a choisi un slogan dans la suite de la ligne de ce parti : « Prend pas de chance, vote pour les deux! »

Un parti humoristique

Bien que ce parti soit reconnu par Élections Canada, il faut savoir que c’est avant tout un parti humoristique et ne fait que des promesses « extrêmes » comme celle que le candidat de Beauce a énoncée :