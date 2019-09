Adam Veilleux choisit d’avancer pour donner aux parents plus de temps et d’argent pour élever leurs enfants

« Un gouvernement libéral réélu mettra plus d’argent dans les poches des parents et les aidera à passer plus de temps avec leur enfant au cours de sa première année », a fait savoir Adam Veilleux, candidat libéral en Beauce.

« Rien n’est plus important pour les parents que de passer du temps avec leurs enfants. Je le sais parce que j’ai la chance d’élever une petite puce qui vient d’avoir 4 ans. Par contre, élever une famille coûte cher et les factures s’accumulent rapidement, surtout pour les parents qui gagnent moins alors que le prix des produits pour bébé et des garderies augmente sans cesse », a-t-il poursuivi.

Mieux épauler les familles

« Chaque parent sait qu’élever un enfant coûte cher, en particulier la première année, a déclaré le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau. Avec tout ce qu’ils ont sur leurs épaules, arriver à joindre les deux bouts est la dernière chose dont les nouveaux parents devraient avoir à s’inquiéter. C’est pourquoi nous serons là pour les familles, de sorte qu’elles puissent être là pour leurs enfants. »

Un gouvernement libéral réélu :

• versera jusqu'à 1 000 $ de plus aux familles afin de les aider, au moment où le coût d’élever les enfants est le plus cher, en augmentant de 15 % l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) pour les enfants de moins d’un an;

• veillera à ce que les familles aient plus d’argent tout de suite, en rendant non imposables les prestations de maternité et les prestations parentales;

• rendra plus équitables les congés payés pour les familles, en instaurant un congé de 15 semaines pour les parents adoptifs, afin qu’ils reçoivent autant en prestations que les autres parents pour prendre soin de leurs enfants.

Ces mesures importantes s’harmonisent à une vision à long terme consistant à aider les familles qui en ont le plus besoin.

Un congé parental pour tous

Au cours de la première année de mandat, un gouvernement libéral travaillera à instaurer un congé familial payé garanti – un programme ambitieux qui veillera à ce que les parents qui ne sont pas admissibles à un congé payé par le biais de l’assurance emploi (AE) ou qui n’en reçoivent pas suffisamment, que ce soit parce qu’ils se retrouvent entre deux emplois, gagnent peu ou n’ont pas accumulé assez d’heures travaillées, reçoivent un revenu garanti pendant la première année de vie de leur enfant. Cela signifie que chaque parent canadien pourra se permettre de passer la première année à la maison avec son enfant.

Depuis 2015, notre gouvernement s’est occupé en priorité de rendre la vie plus facile et plus abordable pour les familles :

• nous avons versé plus d’argent à neuf familles sur dix et contribué à sortir 300 000 enfants de la pauvreté en créant l’ACE;

• nous avons créé des dizaines de milliers de nouvelles places en services de garde dans l’ensemble du pays en instituant le Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants;

• nous avons assoupli les congés parentaux en permettant aux parents de les étaler sur 18 mois; et

• nous avons donné aux deux parents la possibilité de passer plus de temps avec leur nouveau-né en prolongeant de cinq semaines les prestations parentales lorsque le congé est partagé.