Débat électoral : les candidats de la Beauce feront valoir leurs idées le 23 septembre

La Chambre de commerce de Saint-Georges présentera un débat électoral public, opposant quatre candidats de la Beauce, le lundi 23 septembre prochain.

Les participants seront :

• Adam Veilleux du Parti libéral du Canada;

• Guillaume Rodrigue du Bloc Québécois;

• Maxime Bernier du Parti populaire du Canada;

• Richard Lehoux du Parti conservateur du Canada.

La candidate du Parti vert, Josiane Fortin, ne pouvait se joindre à l’événement en raison d’un empêchement. La conseillère en communication et ancienne journaliste, Suzanne Bougie, agira en tant qu’animatrice modératrice.

La chambre de commerce décrit ce débat comme « une opportunité en or pour les candidats de s’exprimer sur différents enjeux qui concernent la Beauce et de débattre de la position de leur parti notamment sur les questions de l’environnement, de l’économie, de la santé, de l’agriculture, de l’immigration et de la pénurie de main-d’œuvre en région ».

La formule choisie se veut dynamique.

« Nous souhaitons que les candidats échangent le plus possible entre eux », explique Annie Gilbert directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Le débat électoral se tiendra de 11 h 30 à 13 h 30 au Centre de congrès et hôtel Le Georgesville. Des frais de 55 $ sont demandés à ceux qui souhaitent participer. Un dîner sera servi. Il est possible de s’inscrire par téléphone auprès de la Chambre de commerce de Saint-Georges avant le 20 septembre.

Un autre débat au cégep

Pour sa part, l’Association générale étudiante (AGE) du Cégep Beauce-Appalaches tiendra aussi un autre débat qui sera gratuit le 1er octobre à 12 h. Les candidats feront valoir leurs idées sur la scène de l’Entrecours.

« Les questions seront choisies par les étudiants », explique Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante.

Les candidats qui seront présents n’ont toujours pas été dévoilés.

L’équipe d’EnBeauce.com sera présente à ces deux événements et vous fera un compte-rendu détaillé de ceux-ci.