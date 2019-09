Un candidat se présente pour le NPD en Beauce

Jusqu'à présent, le Nouveau Parti démocratique (NPD) n'avait présenté aucun candidat dans la circonscription de Beauce pour les élections fédérales 2019.

Selon le site d'Élections Canada, François Jacques-Côté est l'un des candidats confirmés. Chacun des candidats a jusqu'au 30 septembre pour venir déposer son acte de candidature pour officialiser sa participation aux élections fédérales. On retrouve la fiche du candidat sur le site internet du NPD depuis peu. Par contre, aucune déclaration publique n'a été formulée par le candidat ou le parti.

Selon la description faites sur le site du parti, leur représentant en Beauce travaille dans ls écoles secondaires auprès des jeunes en difficultés et a également travaillé dans des Maisons des jeunes.

«Il lutte contre les changements climatiques et pour protéger l’environnement, en commençant par ses propres choix de vie. Pas besoin d’avoir plus, il suffit de faire mieux : dans la vie, comme en politique. Les Beauceron·nes le savent, et François aussi. Certain·es lui ont dit qu’il était fou de se lancer en politique et il a trouvé ça drôle. Si vouloir aider les autres et leur offrir de meilleures conditions de vie c’est être fou, il se demande ce que c’est, être sain d’esprit, et représentant élu. » Fiche du NPD