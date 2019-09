Les libéraux souhaitent réduire la facture énergique des familles de la Beauce

Les changements climatiques sont réels et ont des répercussions dès maintenant. Aujourd’hui, beaucoup de Canadiens habitent des maisons qui ne sont pas écoénergétiques, ce qui entraîne des factures des services publics plus élevées et plus de pollution. De plus, davantage de maisons sont menacées de destruction en raison du nombre grandissant d’inondations et de feux de forêt.

Selon le gouvernement libéral, il faut agir ensemble pour les combattre, tout en nous préparant à faire face à leurs conséquences.

Ainsi, un gouvernement libéral réélu aiderait les Canadiens à réduire leurs coûts énergétiques et à rendre leurs maisons plus écoénergétiques, tout en leur donnant les outils pour se préparer aux catastrophes associées aux changements climatiques.

« Nous avons un choix à faire. Soit nous retournons aux années Harper, alors que les conservateurs ne faisaient absolument rien à propos des changements climatiques, soit nous choisissons de nous battre pour un meilleur avenir. Le choix est clair », a déclaré Adam Veilleux, candidat du Parti libéral en Beauce.

« S’adapter aux changements climatiques coûte cher. Nous allons vous aider à remplacer vos fenêtres mal isolées et votre vieille fournaise, ce qui vous aidera à réduire votre facture énergétique et à préserver notre environnement », a déclaré le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau.

Parce que les changements climatiques ont déjà un impact réel dans la vie des Beaucerons, un gouvernement libéral réélu serait présent pour les Canadiens en cas de catastrophe, en :

●Protégeant les propriétaires de maisons qui sont à risque et qui n’ont pas une couverture d’assurance suffisante grâce à la création d’un programme national d’assurance à faible coût contre les inondations;

●Aidant les Canadiens à mieux comprendre les risques auxquels ils s’exposent lorsqu’ils achètent une maison grâce à une collaboration avec les provinces et les territoires afin de cartographier toutes les zones inondables du Canada ;

● Élaborant un plan d’action national afin d’aider les propriétaires de maison et en envisageant une relocalisation possible pour ceux qui sont exposés au risque le plus élevé d’inondations répétées ;

● Aidant les Canadiens dont l’emploi et le gagne-pain sont menacés en cas de catastrophe en travaillant avec des intervenants et des experts à l’instauration d’une prestation d’assurance-emploi (AE) en cas de catastrophe.

Le gouvernement libéral rendrait aussi la vie plus abordable pour les Canadiens, réduirait nos émissions et protègerait l’environnement :

● En contribuant à la rénovation de 1,5 million de maisons afin d’aider les Canadiens à rendre leurs foyers plus écoénergétiques et à mieux les protéger contre les risques associés aux changements climatiques;

● En aidant les propriétaires de maison et d’immeuble à payer ces rénovations en leur offrant un prêt sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $;

● En aidant les gens à acheter des maisons neuves certifiées zéro émission en leur donnant une subvention pour les maisons zéro émission nette pouvant aller jusqu’à 5 000 $;

● En investissant 100 millions de dollars dans le perfectionnement des compétences afin de veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de travailleurs qualifiés pour absorber la demande accrue en audits énergétiques, en rénovation et en construction de maisons zéro émission nette.

Ces mesures s’ajoutent à celles mises en place au cours des quatre années d’action climatique par ce gouvernement, notamment :

● L’instauration de plus de 50 mesures de lutte contre les changements climatiques et de protection de notre environnement, de l’interdiction des plastiques à usage unique à l’imposition d’un prix sur la pollution;

● Des investissements visant à encourager la construction de maisons neutres en carbone;

● La mise en place d’un programme visant à aider les Canadiens à avoir accès aux appareils électroménagers les plus écoénergétiques afin de réduire leur facture d’énergie et d’atteindre nos objectifs en matière d’action climatique;

● L’établissement d’un Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes de deux milliards de dollars afin d’aider les communautés à prévenir les risques grandissants associés aux changements climatiques et à s’y préparer.