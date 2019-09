Richard Lehoux souhaite soutenir les communautés rurales

Comme ancien maire, préfet et président de la FQM, le candidat du Parti conservateur du Canada en Beauce, Richard Lehoux, est conscient de la réalité que vivent les communautés rurales et de l'importance de celles-ci pour notre richesse collective. Il est très fier des engagements faits par son parti pour aider les concitoyens de la circonscription de Beauce.

Dans le cadre de son plan pour soutenir les communautés rurales, un gouvernement conservateur adoptera les mesures suivantes :

« Nos municipalités assurent une vitalité économique sur l’ensemble de notre territoire. Je peux assurer que les Beaucerons trouveront un vrai défenseur de leur intérêt en moi à Ottawa. Je me suis toujours battu pour notre région et à titre de député, je souhaite unir nos communautés et être leur porte-voix au niveau national. Contrairement à Maxime Bernier, j’ai l’intention d’unir les Beaucerons derrière des projets porteurs pour l’ensemble de la Beauce », a conclu monsieur Lehoux.