Élections 2019 : Guillaume Rodrigue en 10 questions

En vue des élections fédérales, EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidat afin de mieux le connaître. Une fois par jour, l’un d’eux vous sera présenté.

Aujourd'hui nous vous présentons, Guillaume Rodrigue de Saint-Prosper, candidat pour le Bloc québécois.

1. Décrivez votre parcours professionnel en trois expériences.

Je suis coordonnateur de la Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins située à Saint-Prosper et ayant une antenne à Lac-Etchemin.

J’ai travaillé également à la Maison du Tournant de Saint-Georges et de Lac-Etchemin de 2015 à 2018 qui offrent des répits pour personnes vivant un handicap.

De plus, j’accompagne des groupes d’adolescents ainsi que des étudiants de niveau collégial et universitaire dans des expériences de coopération internationale. Jusqu’à maintenant, j’ai accompagné 15 groupes en Amérique latine ainsi qu’en Afrique en collaboration avec le Centre d’amitié et de solidarité internationale de la Région des Appalaches.

2. Depuis combien de temps faites-vous de la politique ?

Je ne faisais pas de politique active avant la campagne électorale. J’ai été conseiller municipal pendant 8 ans à Saint-Prosper. De plus, j’ai été impliqué jusqu’en 2008 au sein des jeunes libéraux du Parti libéral du Québec.

3. Pourquoi vous êtes-vous lancé en politique ?

Par conviction. J’ai choisi le Bloc québécois parce que l’avenir du Québec, de sa langue, de sa culture, de son autonomie en tant que peuple m’interpelle. Et il faut faire entendre notre voix face aux décisions d’Ottawa. De plus, j’aimerais contribuer à intéresser davantage les jeunes à la campagne électorale. Et au-delà de la campagne, qu’ils s’intéressent à l’actualité ainsi qu’aux enjeux locaux et nationaux. Je le fais déjà à travers mon travail, c’est une occasion pour moi de le faire à plus grande échelle.

4. Quelles sont vos 3 priorités pour la circonscription ?

La pénurie de main-d’œuvre

L’accessibilité à Internet haute vitesse partout dans le comté

L’agriculture

5. Pourquoi votre chef de parti ferait-il un bon premier ministre ?

Mon chef ne sera pas premier ministre. Cela n’enlève rien à sa volonté de bien représenter et de défendre les intérêts des Québécois en compagnie des autres députés bloquistes au sein du Parlement canadien. Il adore le Québec, il croit à son plein potentiel et il sera un excellent leader.

6. Quel est votre endroit favori dans la région ?

Lorsque nous sortons de l’autoroute, à Saint-Joseph, et que nous nous dirigeons en direction de Saint-Odilon. Chaque fois, je suis impressionné par le paysage de la vallée avec les fermes. Savoir apprécier et reconnaître les paysages d’ici nous rappelle que chez-nous aussi, c’est beau !

7. Que faites-vous dans vos temps libres ?

J’aime bien le camping et je suis un fan de baseball. J’attends d’ailleurs le retour des Expos à Montréal avec impatience !! Assister à une partie de baseball me fait vraiment du bien. Le temps s’arrête et on se laisse emporter par le jeu !

8. Quel personnage politique (présent ou passé) trouvez-vous inspirant ?

Véronique Hivon, députée de Joliette au provincial. Elle incarne mon idéal de politicien (ne) par sa volonté tranquille de faire les choses différemment. Elle a cette capacité de s’élever au-delà de la partisanerie afin de faire avancer des dossiers qui lui sont chers. Elle inspire la confiance et l’humanité.

9. Quel pays aimeriez-vous visiter ?

Les pays très touristiques ne m’attirent pas vraiment. Il y a quelques pays d’Afrique où j’aimerais réaliser des projets de solidarité comme le Sénégal et Madagascar. Il y en a beaucoup d’autres que j’aimerais visiter en Afrique, mais la sécurité y est trop risquée actuellement. L’Afrique est un continent à découvrir et qui m’a marqué à jamais.

10. Avez-vous un talent caché ?

J’ai beau y réfléchir, je ne trouve pas de talent en particulier. Par contre, mon humour peut surprendre et faire du bien.