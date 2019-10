Élections 2019 : Josiane Fortin en 10 questions

En vue des élections fédérales, EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidat afin de mieux le connaître. Une fois par jour, l’un d’eux vous sera présenté.

Aujourd'hui nous vous présentons, Josiane Fortin de Saint-Georges, candidate pour le Parti vert du Canada.

1. Décrivez votre parcours professionnel en trois expériences.

J’ai un baccalauréat en administration et un MBA en affaires électroniques. J’ai travaillé en marketing, en gestion de produits et en gestion, principalement dans des entreprises manufacturières. J’ai vécu à l’international (États-Unis et Mexique) et je suis trilingue. Présentement, je travaille avec les entreprises pour les aider à adopter des pratiques écoresponsables.

2. Depuis combien de temps faites-vous de la politique ?

C’est ma première expérience en politique.

3. Pourquoi vous êtes-vous lancé en politique ?

Je fais de petites actions chez moi depuis longtemps : compostage, recyclage, réduction à la source, produits locaux, etc. Mais il était temps pour moi d’avoir un plus grand impact. Les actions individuelles sont importantes, mais elles ne suffissent pas quand la volonté politique ne suit pas.

Par exemple, j’ai une fosse et un champ d’épuration que je fais inspecter chaque année alors que Montréal a déversé 46 millions de litres d’eaux usées déversés dans le fleuve en 2018.

4. Quelles sont vos 3 priorités pour la circonscription ?

Assurer un revenu décent pour les agriculteurs.

Épauler les entreprises avec des actions pour augmenter la main-d’œuvre et la productivité.

Assurer un plus large éventail éducatif : autant pour les enfants avec des difficultés, ceux qui font de la douance, les adultes qui veulent étudier en ligne, etc.

5. Pourquoi votre chef de parti ferait-il un bon premier ministre ?

Elizabeth May ne cherche pas le pouvoir à tout prix. Elle en a besoin pour réaliser une vision forte pour le Canada et pour s’attaquer aux changements climatiques. Elle est honnête et bienveillante. Elle veut réellement ce qu’il y a de mieux pour le Canada.

6. Quel est votre endroit favori dans la région ?

J’adore la Beauce! Cependant, j’ai un penchant spécial pour ma municipalité natale, Saint-Jules. Les gens sont engagés dans la communauté.

7. Que faites-vous dans vos temps libres ?

J’écris des livres et je peints. J’ai été sélectionnée au concours Chaudière-Appalaches en œuvres – Deuxième vie et je serai au Salon régional des arts de Vallée en octobre. J’ai publié 4 romans à ce jour et j’ai d’autres projets en cours.

8. Quel personnage politique (présent ou passé) trouvez-vous inspirant ?

Mario Dumont.

9. Quel pays aimeriez-vous visiter ?

Je vais au Costa Rica cet automne et j’aimerais vivre au Japon durant un été.

10. Avez-vous un talent caché ?

Non, je ne cache pas mes talents.