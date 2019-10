Élections 2019 : François Jacques-Côté en 10 questions

En vue des élections fédérales, EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidat afin de mieux le connaître. Une fois par jour, l’un d’eux vous sera présenté.

Voici le portrait de François Jacques-Côté de Saint-Elzéar, candidat du Nouveau Parti démocratique du Canada.

1. Décrivez votre parcours professionnel en trois expériences.

Lorsque j’étais aux études, j’ai occupé plusieurs emplois. J’ai travaillé en usine, en restauration, en quincaillerie et en maison de jeunes. x d’apprendre.

J’ai fait mes débuts dans les écoles polyvalentes de la Beauce lors de mon stage final à la Polyvalente Benoît-Vachon. Après mes études collégiales, je suis allé me spécialiser en dépendance à l’Université Laval afin de poursuivre le travail auprès des jeunes dans les écoles de la région.

J’en suis présentement à ma septième année dans les écoles de la Beauce. Dans les polyvalentes, j’ai la chance d’aider nos jeunes à réussir, à se sortir de situations difficiles et à réaliser leurs projets.

2. Depuis combien de temps faites-vous de la politique ?

Depuis l’âge de 16 ans, je me préoccupe de la justice sociale, du bien-être des gens dans la société. Toutefois, c’est ma première occasion de faire de la politique au niveau d’une instance gouvernementale.

3. Pourquoi vous êtes-vous lancé en politique ?

J’ai souvent pensé à me lancer en politique. Cette année, j’ai décidé de faire le saut. Je crois que ma motivation principale était d’offrir le choix aux gens de la Beauce. J’ai souvent l’impression que les partis se suivent et se ressemblent, qu’on pourrait faire beaucoup mieux en tant que société. Je me suis lancé pour être au service des gens d’ici.

4. Quelles sont vos 3 priorités pour la circonscription ?

Le développement et la préservation de nos entreprises et commerces d’ici. Défendre la gestion de l’offre, je veux protéger et développer le local.

Augmenter la qualité et la disponibilité des services aux citoyens : Transport, santé, emploi, etc.

Encourager le développement écoresponsable et les projets environnementaux.

5. Pourquoi votre chef de parti ferait-il un bon premier ministre ?

C’est un leader naturel, quelqu’un proche des gens. Tous les défis qu’il a traversés l’ont mené jusqu’à la tête du NPD. Jagmeet Singh serait, selon moi, le premier ministre idéal pour rapprocher les gens et les communautés. Il défend des valeurs d’entraide, de solidarité, de respect et d’ouverture. Ces valeurs-là, ce sont nos valeurs.

6. Quel est votre endroit favori dans la région ?

Là-dessus je dois l’avouer, mon endroit favori c’est mon chez-moi, Saint-Elzéar. C’est ici que je suis né, c’est ici que je vis. La communauté y est accueillante, active et engagée. Les paysages sont magnifiques peu importe ou on se trouve, dans le rang St-Olivier ou St-Jacques ou bien encore prêt du centre des loisirs. Il y a aussi la terre familiale sur laquelle j’ai grandi et où mon grand-père avait commencé avec presque rien. Aujourd’hui c’est un endroit magnifique en pleine nature.

7. Que faites-vous dans vos temps libres ?

J’occupe mes temps libres avec toutes sortes de projets. Souvent, je m’occupe de mon jardin. Je produis presque la totalité de mes légumes pour l’été et l’automne. Je prévois augmenter ma production l’année prochaine. J’essaie de faire attention à mon environnement, je composte presque tout et je recycle le reste. J’aime également la randonnée pédestre.

8. Quel personnage politique (présent ou passé) trouvez-vous inspirant ?

Jack Layton. C’était un homme bon et il avait cette aptitude à nous donner espoir et à mobiliser les gens. Si je veux aspirer à quelque chose en politique, je veux aspirer à être comme M. Layton, quelqu’un qui rassemble.

9. Quel pays aimeriez-vous visiter ?

J’aimerais faire le tour du Canada, je ne suis pas un grand voyageur. Ce que j’aime c’est faire le tour de la Beauce et du Québec en été.

10. Avez-vous un talent caché ?

Probablement plusieurs, je suis habile à trouver des solutions en cas d’imprévus, j’ai un bon sens de l’orientation, je ne suis pas si mauvais au karaoké.