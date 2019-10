Richard Lehoux présente les engagements de son parti pour les citoyens

En cette période de mi-campagne électorale, Richard Lehoux présente les annonces de sa formation politique, qui mettent l’emphase sur la réduction du fardeau fiscal des familles et des aînés, mais surtout, sur l’amélioration de l’accessibilité à l’internet haute vitesse en milieu rural.

« Comme maire, comme préfet, comme président de la FQM, cet enjeu a toujours été au cœur de mon action politique. Connecter notre territoire est une obligation pour les citoyens, mais également pour nos PME. Pour avoir vu le travail du député sortant dans ce dossier comme député, je ne peux plus lui faire confiance. En 2011, il avait promis de mettre fin à ce problème, aujourd’hui je dois admettre que le problème est toujours là. Je m’engage à tout faire pour vrai afin de régler ce problème, car c’est ridicule que nos citoyens ne soient pas branchés en 2019. », a déclaré le candidat conservateur de Beauce.

C’est en accordant aux citoyens qui vivent en milieu rural la priorité d'une ressource publique comme le réseau sans fil que les conservateurs y parviendront, selon le communiqué envoyé par l’aspirant député. Un nouveau gouvernement conservateur exigera que les serveurs Internet branchent un nombre maximum de Canadiens à l’internet haute vitesse, en redirigeant les fonds actuels consacrés à la large bande en milieu rural à des priorités stratégiques.



Nombreux engagements



« Partout où je vais, les Beaucerons me disent qu’ils ont le sentiment d’avoir moins d’argent dans leurs poches. Les familles beauceronnes travaillent fort et elles méritent d’en avoir plus à la fin du mois. »

Le candidat conservateur mentionne que son gouvernement mettrait en place un crédit d’impôt pour les activités sportives, les activités artistiques et l’apprentissage des enfants. Ce crédit d’impôt serait applicable notamment pour les camps de jour et les inscriptions sportives comme le hockey, le soccer, etc.



« Nous savons que les inscriptions sportives et culturelles coûtent de plus en plus cher et il importe d’assurer que les enfants puissent bouger. J’ai moi-même des petits enfants et je suis fier de savoir qu’un gouvernement conservateur va encourager nos jeunes à être actifs. »

Richard Lehoux se se dit fier de ce qu’il a accompli depuis le début de la campagne et qu’il souhaite continuer son travail sur le terrain afin d’aller à la rencontre des électeurs pour connaître leurs véritables préoccupations.

« J’ai toujours été à l’écoute des Beaucerons, j’ai visité toutes les municipalités de la circonscription, je vais continuer à aller à la rencontre des citoyens et des

entrepreneurs. Je veux défendre les intérêts des Beaucerons pour vrai. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais j’ai confiance que la population va me donner son appui le 21 octobre prochain. J’ai toujours été un défenseur pour les projets de la région et je vais continuer dans cette direction. »

Parmi les nombreuses annonces afin de réduire le fardeau fiscal des Beaucerons, le

Parti conservateur veut baisser les impôts pour tous les Canadiens et les aînés,

notamment en augmentant le Crédit en raison de l’âge de 1000 $, en baissant le taux d’imposition des revenus inférieurs à 47 630 $ de 15 % à 13,75 %, ce qui peut représenter jusqu’à 850 $ par couple, éliminant la TPS sur le chauffage domestique, en instaurant un crédit d’impôt pour les rénovations écoresponsables, et en augmentant la cotisation du gouvernement aux REEE de 50 %, aidant les parents à avoir plus d’argent pour les études de leurs enfants.