Une soixantaine de producteurs agricoles rassemblés pour défendre leur profession

C’est sur la ferme laitière Réal Marquis et Fils à Saint-Georges qu’une soixantaine de producteurs agricoles sont venus écouter différents intervenants qui ont présenté leur perception face à la possibilité de l’abolition de la gestion de l’offre.

Notons que le chef et candidat du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, est celui qui a lancé cette éventualité. Cela a débuté lors de sa course à la chefferie pour le Parti conservateur du Canada en 2017. Ainsi, les agriculteurs voulaient aujourd’hui démentir tout ce qui se dit depuis des mois sur leur compte.

La détresse des producteurs agricoles

Marquis Roy, producteur laitier était l’hôte du rassemblement. Il a livré le premier message en parlant des deux dernières années qui ont été plus difficiles et de la perte de motivation sans un sentiment d’appui.

« Ça nous prend de l’appui. Dans ces temps ici, depuis deux ans qu’on s’est aperçu que l'appui n’était pas là. C’est plus dur pour nous autres et ça l’a un impact économique pour nos entreprises parce qu’on ralentit », a-t-il lancé avec émotion.

Cet appui, il le retrouve dans la gestion de l’offre qu’il considère comme un bon système qui lui offre une stabilité et une paye garantie à la fin du mois.

M. Roy est persuadé qu’il n’aurait pas été en mesure de se rendre où il est présentement sans ce système et a l’intention de continuer à le défendre surtout pour la relève agricole.

L’importance de la structure

Il s’est suivi de Françis Roy qui est dans le domaine acéricole qui se dit chanceux d’avoir un si bon système et une structure, mais qu’il sent menacé par le député sortant de Beauce.

« On a un candidat politique comme c’est là qui veut détruire ça si jamais il rentre au pouvoir. Qui rentre ou non on ne se laissera pas avoir c’est sûr. Notre système est bien fait et établi. Je ne sais pas pourquoi il se sert de cela dans sa campagne, de la mafia, du cartel du sirop d’érable. Ce système on l’a voté », dit-il sans jamais dire le nom de M.Bernier.