Votez par anticipation jusqu'au 14 octobre

C'est aujourd'hui que s'ouvre la période de vote par anticipation en vue des élections fédérales du 21 octobre.

En effet, du 11 au 14 octobre, les électeurs canadiens qui souhaitent voter par anticipation auront la chance la chance de le faire à leur bureau de vote, entre 9 h et 21 h.



Pour voter, tant par anticipation que le jour du scrutin, une pièce d'identification prouvant son identité et son adresse sera exigée. Celles acceptées sont : le permis de conduire ou toute autre carte délivrée par un gouvernement Canadien portant votre photo, nom et adresse actuelle. Il y a possibilité de présenter deux pièces d'identité qui doivent porter votre nom, et au moins l'une d'elles, votre adresse actuelles.

Plus d'une façon de voter

Outre le vote par anticipation, il est également possible de voter par la poste. Les électeurs doivent en faire la demande en ligne ou dans n'importe quel bureau d'Élections Canada, au plus tard le mardi 15 octobre, 18 h.

Pour savoir où se trouve votre bureau de vote, consultez votre carte de l'électeur ou visitez le : elections.ca.