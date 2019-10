La candidate Marie-Claude Bibeau de passage en Beauce pour soutenir Adam Veilleux

Le candidat libéral en Beauce, Adam Veilleux, était accompagné aujourd’hui de sa collègue, l’honorable Marie-Claude Bibeau, candidate libérale dans Compton-Stanstead, afin de rencontrer les citoyens. Cette rencontre avait lieu en après-midi à Saint-Georges, chez Les Pères Nature.

L’agriculture, une priorité

Marie-Claude Bibeau a mentionné que le caucus libéral avait placé l’agriculture comme étant une des six priorités pour la croissance du pays, réinvestissant dans ce domaine de façon significative, comme en sciences agricoles et dans les programmes de gestion de risque.

« D’ailleurs, on a un engagement clair à cet effet-là. On est très soucieux d’entendre les Canadiens, les Québécois, le monde agricole. Quand je me déplace, souvent c’est les producteurs agricoles qui viennent. Ça nous a permis, à Adam et moi, de répondre à plusieurs questions, de les rassurer au niveau de notre engagement », a-t-elle expliqué.