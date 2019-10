Richard Lehoux fait des aînés et des retraités sa priorité

Le candidat du Parti conservateur du Canada, Richard Lehoux, a présenté son plan pour les aînés. Durant la campagne électorale, M. Lehoux a souvent mentionné la population des 65 ans et plus et les mesures qu’il voulait mettre en place.

L’homme politique est persuadé qu’un gouvernement avec à sa tête, le chef conservateur Andrew Scheer, les aînés et les personnes retraitées seront une priorité.

Ils assurent :

●D’augmenter le Crédit en raison de l’âge de 1000 $ par année.

●Des baisses d’impôt pour tous – jusqu’à 850 $ par couple.

●De retirer la part fédérale de la TPS sur la facture d’Hydro.

Des primes pour les retraités

Plusieurs retraités toujours actifs ont le désir de continuer de travailler, mais pour des raisons fiscales ne retournent pas sur le marché du travail. Si le Parti conservateur est au pouvoir, il promet d’offrir des primes d’incitation pour pourvoir des postes dans des domaines où il y a une pénurie de main-d’œuvre.