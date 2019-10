Élections fédérales 2019 : une campagne positive pour Adam Veilleux

Lors de la soirée électorale d’hier, le candidat du Parti libéral, Adam Veilleux, s’est retrouvé en compagnie de proches, militants et bénévoles au restaurant Saint-Hubert de Saint-Georges, dans l’attente des résultats de cette campagne fédérale 2019.

Déception et détermination

L'homme politique de Saint-Georges a terminé 4e dans la circonscription de la Beauce à l'issue de cette soirée, avec un taux de 11,7 %. Localement, s’il est quelque peu déçu des résultats obtenus, il s’est dit heureux que le Parti libéral soit reporté au pouvoir.

« On aurait aimé ça gagner pour que je puisse bien représenter la Beauce et travailler fort pour les dossiers, mais en même temps, il y avait un contexte qu’on ne pouvait pas contrôler, chaque campagne électorale est différente. Il y avait un vote qui se dessinait stratégique pour sortir M. Bernier. En même temps, au national, on a gagné, on est reportés au pouvoir, c’est une de mes victoires », a indiqué le libéral.

Il a ajouté toutefois que Justin Trudeau et son parti avaient des devoirs à faire pour reconnecter avec la population, surtout celle du Québec, et que le chef du Parti libéral était à l’écoute pour satisfaire les demandes des Québécois.

Malgré ce sentiment teinté de déception de ne pas avoir été élu dans la circonscription de la Beauce, ce résultat renforce la détermination du politicien à poursuivre son engagement.

« J’ai toujours aimé la politique, j’aime ça travailler pour les Beaucerons. Ça ne change rien à mes convictions politiques ni à mon engagement pour le futur », a-t-il signifié.

Une campagne positive

Adam Veilleux a souligné qu’il était fier de sa campagne et que celle-ci avait d’ailleurs été positive. Celui-ci a dressé un bilan des accomplissements du parti.

« On a amené plusieurs points, on a expliqué le bilan des quatre dernières années du gouvernement libéral. On a réussi à remettre de l’argent dans la poche des Beaucerons et des Canadiens. On a sorti 900 000 personnes de la pauvreté, dont 325 000 enfants, on a signé des ententes avec tous les pays du G7. Le bilan libéral est là », a-t-il expliqué.

À travers la Beauce, le libéral croit qu’il a fait connaître ce bilan du mieux qu’il pouvait, le but étant de se faire connaître encore plus.

Lors de cette campagne, c’est d’ailleurs sur ce bilan que misait entre autres le candidat, en termes de stratégie électorale. Selon lui, beaucoup de dossiers criants n’ont également pas assez avancé sous le règne de Maxime Bernier, durant les dernières années en Beauce. Il souhaitait y remédier.

Une intention de se représenter?

Le politicien n’a pas fermé la porte au fait de se représenter à nouveau sous la bannière libérale, mais tout dépendra du contexte des prochaines années. Il a réitéré le fait que ses convictions étaient toujours aussi présentes.