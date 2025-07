Gina Cloutier dévoile son équipe pour la course à la mairie de Frampton

La conseillère municipale et candidate à la mairie de Frampton, Gina Cloutier, a présenté officiellement son équipe en vue des élections municipales prévues le 2 novembre prochain.

Après avoir annoncé sa candidature en mai dernier, Mme Cloutier révèle aujourd’hui les personnes qui l’appuieront dans sa démarche et qui formeront, si élus, le futur conseil municipal.

« J’ai voulu m’entourer de personnes aux compétences variées et complémentaires, parce que pour prendre de bonnes décisions, des décisions éclairées, il faut s’appuyer sur le plus de connaissances et d’expériences possibles », a-t-elle expliqué.

Pour cette campagne, elle sera donc accompagnée d'Agnès Frydecka, Julie Fournier, Réal Pouliot, Véronique Brochu, Linda Chabot et Michel Drouin.

Elle insiste sur l’importance d’une équipe bien ancrée dans le milieu : « Ce sont toutes des personnes engagées et motivées à travailler pour la communauté. L’équipe est vraiment enthousiaste et chacun a hâte de s’impliquer concrètement. »

Mme Cloutier met également de l’avant sa vision d’un travail d’équipe axé sur la collaboration et l’écoute des citoyens : « Le travail d’équipe avec tous les collaborateurs sera une priorité, et je sais que c’est aussi une valeur partagée par toute l’équipe. Cette collaboration sera guidée par une gestion rigoureuse et, surtout, par une écoute attentive des citoyens. »

Pour rappel, Gina Cloutier est conseillère municipale à Frampton depuis 2021. Elle se lance dans la course à la mairie avec l’objectif affiché de « bâtir un village encore plus dynamique, à l’écoute de ses citoyens ».