Élections municipales: Luce Lacroix présente son équipe

La candidate à la mairie de la Ville de Sainte-Marie, Luce Lacroix, a présenté aujourd’hui, par voie de communiqué de presse, l’équipe qui briguera les suffrages à ses côtés lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

Elle sera entourée de Clémence Faucher, Marie-Douce Guay, Stéphane Labrecque, Carl Audet et Sébastien Caux, tous des nouveaux venus. Le seul membre du conseil actuel, qui fait le saut avec la candidate, est Steve Rouleau qui représente le District 6.

Le groupe mènera sa campagne sous le slogan Ensemble pour une ville vivante, accessible et tournée vers l’avenir.

«Notre vision est simple, mais ambitieuse: faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre, grandir et s’investir. Nous avons une équipe compétente et motivée, prête à relever les défis avec rigueur et créativité», affirme Mme Lacroix.

C'est en avril dernier que la dame, qui a été élue au conseil en 2013, avait annoncé qu'elle voulait succéder au maire actuel, Gaétan Vachon, qui ne se représente pas, après trois mandats à la tête de l'administration mariveraine.

Luce Lacroix, qui occupe le poste de directrice générale de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce, devra affronter le conseiller du District 4, Marco Côté, qui s'est aussi lancé dans la course pour décrocher le rôle de premier magistrat.