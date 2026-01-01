Jonathan Poulin lance officiellement sa campagne dans Beauce-Sud

Environ 150 partisans ont assisté, cet après-midi, au lancement officiel de la campagne du candidat de la circonscription de Beauce-Sud pour le Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin.

Le tout s'est déroulé au Centre des congrès Le Georgeville, en présence du chef de la formation politique, Éric Duhaime.

Ce dernier estime que son protégé est un «candidat modèle» qui a continué, pendant quatre ans, soit depuis l'élection de 2022, «à travailler le terrain et à faire progresser le parti et ses idées.»

M. Duhaime croit qu'il va y avoir un fort contingent d'élus conservateurs le soir du 5 octobre, date du scrutin 2026, et qu'il ne «serait pas surpris» que le premier qui sera annoncé comme gagnant sera Jonathan Poulin. «Ça pourrait marquer l'histoire», a-t-il fait remarquer.

Rappelons que lors du scrutin de 2022, l'actuel député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ne l'avait emporté que par 428 voix devant son plus proche rival qui était Jonathan Poulin.

Selon l'agrégateur de sondages Qc125, si l'élection avait eu lieu le 23 avril, le PCQ l'aurait emporté dans Beauce-Sud avec 46% du vote, loin devant la CAQ, deuxième avec 19 pour cent du suffrage.

Malgré cette importante avance, le chef rappelle qu'il ne faut rien prendre pour acquis. «Le défi, c'est de rester humble et de travailler pour en faire sorte que cette avance se concrétise le 5 octobre en faveur de notre parti», a-t-il partagé.

Par ailleurs, pour cette deuxième campagne qu'il entreprend officiellement à partir de maintenant, Jonathan Poulin souhaite mettre son expérience au service des citoyens de Beauce-Sud, avec une approche axée sur la responsabilité, l’efficacité de l’État et la prospérité régionale.

«Comme avocat, j’ai passé ma vie à me battre pour ce qui est juste. Comme député, je veux me battre pour les citoyens de la Beauce», a-t-il lancé aux militants présents dans la salle.

Son programme s’articulera autour de cinq priorités particulières soit l'allègement du fardeau fiscal, l'abaissement du coût de la vie, le soutien aux entrepreneurs, la facilitation de l'accès à la propriété et l'amélioration d’accès aux soins de santé.

Quant à Éric Duhaime, il a promis qu'il allait faire connaître «d'ici un mois» le comté dans lequel il entend se présenter, alors qu'il continue à «tâter» le terrain dans les trois endroits encore disponibles pour lui: Bellechasse, Portneuf et ...Beauce-Nord.