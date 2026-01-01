Alvaro Peressutti à la présidence du PLQ de Beauce-Sud

C'est Alvaro Peressutti qui assume dorénavant la présidence de l'Association du Parti libéral du Québec de la circonscription de Beauce-Sud.

Il a été élu à l'issue de l'assemblée générale des membres de la formation politique, qui s'est tenue le 13 avril au Pub Rock Café, à Saint-Georges.

Il succède à Line Gilbert, qui poursuivra son engagement au sein de l’exécutif à titre de vice- présidente. Le CA est complété de trois autres membres, qui agiront comme conseillers.

Le nouveau comité entame son mandat dans un contexte d’année électorale et entend soutenir activement les efforts du Parti et de son nouveau chef, Charles Milliard: «Nous voulons contribuer activement au renouveau du Parti libéral du Québec et à la promotion d’une offre politique claire, efficace et tournée vers les priorités réelles de la population de Beauce-Sud», a indiqué le président Peressutti.

Il rappelle que cette offre repose sur les cinq priorités structurantes identifiées dans le programme du PLQ soit l’économie, les services publics, l’accès au logement, les régions, et la culture. «Ça s’inscrit dans une approche régionaliste, fédéraliste et nationaliste, attentive aux réalités propres à Beauce-Sud», a-t-il spécifié.

Par ailleurs, l’Association fera de la préparation de l’échéance électorale une priorité, notamment en contribuant au processus visant à déterminer la candidature dans la circonscription, parmi les aspirants-candidats.

«Au cours de ce nouveau mandat, l’Association accordera également une attention particulière à la relance de l’implication militante. Les efforts porteront sur le renforcement des liens avec les forces vives de la circonscription, l’élargissement de la participation des membres et le positionnement de l’offre politique du Parti avec sérieux, rigueur et respect», a conclu Alvaro Peressutti.