Le Parti Québécois présente ses candidatures en Beauce

Photo: Courtoisie | Parti Québécois Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, en compagnie des candidats Angèle Bouffard (Beauce-Sud) et Éric Gagnon Poulin (Beauce-Nord).

C'est par voie de communiqué de presse, émis en fin de journée jeudi, que le Parti Québécois a fait connaître ses candidats des deux circonscription en Beauce qui feront campagne en vue du scrutin du 5 octobre prochain.

Pour Beauce-Nord, il s'agit d'Éric Gagnon Poulin, un anthropologue socio-économique et directeur général du Groupe de ressources techniques Nouvel-Habitat, de Lévis.

Selon le communiqué, il est un expert des enjeux liés aux inégalités sociales, qui se lance en politique « car il possède une compréhension fine de l’impact des politiques publiques sur le coût de la vie. Son expertise du secteur de l’habitation lui permet également de comprendre tous les tenants et aboutissants de la crise du logement. Il souhaite mettre ces deux enjeux prioritaires au centre de sa campagne électorale. »

Dans Beauce-Nord, les autres candidats officiels sont Philippe Simard (Coalition Avenir Québec), Patricia Drouin (Parti conservateur du Québec), et Nancy Labbé (Parti libéral du Québec).

Pour sa part, Angèle Bouffard tentera de se faire élire député de Beauce-Sud. Entrepreneure et gestionnaire de la Ferme Beaucevic de grandes cultures biologiques, elle est également membre de conseils d’administration liés à l’agriculture, fonctions qu’elle met sur pause le temps de la campagne.

Elle possède une longue feuille de route en entrepreneuriat et dans le secteur agricole. Elle souhaite maintenant mettre cette expertise au service des Beaucerons et des Beauceronnes. « Je crois profondément que la Beauce possède déjà toutes les qualités pour contribuer à un Québec plus fort: une culture entrepreneuriale remarquable, des travailleuses et des travailleurs qui ont contribué à bâtir de nombreuses PME et à soutenir l’économie du Québec, », a-t-elle déclaré dans le communiqué de presse.

Dans Beauce-Sud, la péquiste fera face au député-ministre sortant, Samuel Poulin (Coalition Avenir Québec), à Jonathan Poulin (Parti conservateur du Québec), qui en sera à sa 2e tentative pour ravir le poste, et à Alvaro Peressutti (Parti libéral du Québec).

Enfin, selon l'agrégateur de sondages Qc125.com, si l'élection avait eu lieu le 11 août, le Parti conservateur du Québec l'aurait emporté dans Beauce-Nord avec 43% des voix, une majorité importante des intentions qui a monté de deux points depuis le relevé du 6 août; la CAQ en a perdu un (23%), tout comme le PQ (20%). Le PLQ conserve sa 4e place au même niveau de popularité à 8%. Québec solidaire ferme la marche à 6% (+1).

Le portrait est à peu près similaire pour Beauce-Sud: PCQ — 42% (+1); CAQ— 26% (-3); PQ —17% (-1); PLQ — 8% (-1);QS — 6% (+1).

Quant aux appuis à la souveraineté, ils sont favorables à 37% dans Beauce-Nord, et 36% dans Beauce-Sud, alors que le camp du non est majoritaire dans les deux comtés à 63% et 64%.