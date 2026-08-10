Candidature de Philippe Simard
La CAQ mise sur la jeunesse dans Beauce-Nord
C'est un jeune homme de 21 ans, Philippe Simard, qui sera candidat dans la circonscription de Beauce-Nord, comme porte-étendard de L'Équipe Christine Fréchette, la nouvelle appellation de la Coalition Avenir Québec durant cette campagne électorale.
L'annonce officielle a été faite en conférence de presse aujourd'hui au Club de golf de Beauceville, un lieu très symbolique pour l'aspirant député, puisque son défunt père Alain a occupé le poste de professionnel et directeur général de l'établissement pendant plusieurs années.
Originaire de Beauceville et maintenant établi à Sainte-Marie, Philippe Simard travaille comme conseiller politique au cabinet de la ministre de la Santé, où il est responsable notamment des relations avec les députés ainsi que des dossiers régionaux.
« Si je fais le saut aujourd'hui, c'est parce que je crois sincèrement que mon parcours m'a préparé à être utile pour servir », a-t-il déclaré d'entrée de jeu, entouré des ministres Bernard Drainville (Lévis), et Samuel Poulin (Beauce-Sud), ainsi que de Luc Provençal, auquel il désire succéder comme représentant de Beauce-Nord. Il a d'ailleurs travaillé avec lui comme conseiller politique au bureau de comté.
Malgré sa jeune expérience, il estime avoir bâti un bon réseau de contacts et de soutien, ce qui lui a permis «de développer les bons réflexes et de savoir où cogner au bon moment et à quelle porte. Et à cette expérience s'ajoutent les forces de mon âge, l'énergie, la disponibilité et la fougue qui m'habitent », a-t-il signalé.
Philippe Simard a relevé cinq enjeux qui seront ses dossiers prioritaires s'il est élu le 5 octobre prochain: l'économie ( accompagnement des entreprises, réduction des obstacles administratifs, diversification des marchés, accès à la main d'oeuvre), l'inflation (soutien aux familles, accès au logement), l'agriculture (soutien à la relève, réduction de la paperasse, maintien de la gestion de l'offre), le milieu municipal (réseau d'eau et d'égouts, maintien des équipements et installations, soutien gouvernemental québécois), et la jeunesse: « Il faut donner à nos jeunes les meilleures conditions pour réussir, renforcer nos écoles, dans des installations modernes, lutter contre le décrochage et nous assurer que les professionnels sont là au bon moment pour tous », a conclu le candidat.
Philippe Simard est le troisième candidat officiel pour Beauce-Nord. Ses adversaires actuels sont Patricia Drouin (Parti conservateur du Québec), et Nancy Labbé (Parti libéral du Québec).
Enfin, selon l'agrégateur de sondages Qc125.com, si l'élection avait eu lieu le 6 août, le Parti conservateur du Québec l'aurait emporté dans Beauce-Nord avec 41% des voix, une majorité importante des intentions qui a monté d'un point depuis le relevé du 28 juin; la CAQ en a perdu trois, passant de 27% à 24%, alors que le le PQ a perdu un point pour s'établi 21%. Le PLQ conserve sa 4e place mais en hausse de popularité (5% à 8%). Québec solidaire ferme la marche à 5%.
Le portrait est à peu près similaire pour Beauce-Sud: PCQ — 42% (+1); CAQ— 26% (-3); PQ —18% (0); PLQ — 9% (+3);QS — 5% (0).
Quant aux appuis à la souveraineté, ils sont favorables à 37% dans Beauce-Nord, et 36% dans Beauce-Sud, alors que le camp du non est majoritaire dans les deux comtés à 63% et 64%.
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