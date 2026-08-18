Pas de référendum avant que Trump soit parti, avise Paul St-Pierre Plamondon

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, lors du caucus de ses députés, tenu en janvier dernier au Centre des congrès Le Georgesviille.

Photo: Sylvio Morin/EnBeauce.com Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, lors du caucus de ses députés, tenu en janvier dernier au Centre des congrès Le Georgesviille.

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s’engage à ne pas tenir de référendum sur l'indépendance du Québec, tant que Donald Trump n'aura pas terminé son 2e mandat à la présidence des États-Unis.

C'est le message que le leader de la formation politique a livré tôt ce matin, par le biais des réseaux sociaux.

En termes de calendrier, cela signifie que tout se passera après le 20 janvier 2029, date d'assermentation du nouveau locataire de la Maison-Blanche.

« Un enjeu aussi crucial que celui de l’avenir politique du Québec exige des conditions qui permettent un débat éclairé et serein. Il ne doit pas être confisqué par les soubresauts de la politique américaine, ni par les coups d’éclat d’un président imprévisible, ni par des campagnes de peur » a-t-il expliqué dans son message.

Il évalue que cette imprévisibilité de l’administration américaine nuira au processus ainsi qu’à la qualité du débat sur l'avenir de la nation. « Il demeure que, dans l’état actuel du Québec, un gouvernement appelé à ramasser les pots cassés de la CAQ aura amplement de défis et de tâches à accomplir dès le début de son mandat. Les défis sont nombreux et colossaux, il y a du pain sur la planche », de faire remarquer le chef du PQ.

Advenant l'élection de son parti au pouvoir cet automne, Il a réaffirmé que la consultation référendaire se tiendrait bien dans le premier mandat, même si elle surviendra à partir de la troisième année en poste.

« Cet engagement de ma part est le même depuis maintenant six ans. Tout le monde est au courant. J’ai toujours été clair et constant sur le fait qu’un jour, les Québécois vont décider par eux-mêmes, et que ce jour approche », a rappelé Paul St-Pierre Plamondon.

Selon l'agrégateur de sondages Qc125.com, à l'heure actuelle les appuis à la souveraineté sont favorables à 37% dans Beauce-Nord, et 36% dans Beauce-Sud, alors que le camp du non est majoritaire dans les deux comtés à 63% et 64%.