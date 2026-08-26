Scrutin du 5 octobre
La campagne électorale sera déclenchée demain
La première ministre du Québec, Christine Fréchette, déclenchera les élections dès demain.
À cet effet, elle rencontrera à 10 h 30 la lieutenante-gouverneure, Manon Jeannotte, pour lui demander de dissoudre l'actuelle composition de la chambre des élus à l’Assemblée nationale.
Comme l'issue est le scrutin du 5 octobre, il s'agira de la plus longue campagne permise par la Loi électorale, soit 39 jours.
Dans les deux circonscriptions de la Beauce, quatre partis ont déjà annoncé les candidates et les candidats qui se feront la course.
Dans Beauce-Nord, Philippe Simard tentera de succéder à Luc Provençal, qui se retire après deux mandats, comme représentant de la Coalition Avenir Québec. Il fera face à Patricia Drouin (Parti conservateur du Québec), Nancy Labbé (Parti libéral du Québec) et Éric Gagnon Poulin (Parti Québécois).
Quant au comté de Beauce-Sud, Samuel Poulin espère conserver son siège de député pour une troisième fois, devant Jonathan Poulin (PCQ), Alvaro Peressutti (PLQ), et Angèle Bouffard (PQ).
Le seul parti représenté à l'Assemblée nationale, qui n'a pas donné signe de vie jusqu'ici pour la région, est Québec solidaire.
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