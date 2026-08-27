La sécurité économique de la Beauce au coeur de la campagne de Samuel Poulin

Le député et candidat dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, a officiellement lancé sa campagne électorale ce jeudi après-midi en présence de la presse régionale.

À l’occasion de cette rencontre, le représentant de la Coalition Avenir Québec (CAQ) a expliqué que sa campagne serait principalement axée sur le thème de la sécurité économique en Beauce.

« Notre région est profondément atteinte par les tarifs de l'administration américaine, des tarifs que nous avions dans le bois, dans l’acier, dans l'aluminium et là vient s'ajouter le meuble, le textile et ça c'est particulièrement difficile pour la Beauce! », a-t-il mentionné d’entrée de jeu.

En ce sens, il reste en contact quotidien avec les entreprises de la région qui sont touchées par ces nouvelles mesures et celles qui s’ajouteront lors de la riposte du 8 septembre.

Rappelons que le député fut le premier au Québec à créer une cellule économique régionale pour concerter la région et cibler l’aide aux entreprises. Il a justement précisé qu’elle se poursuit même pendant la période électorale. Au cours des dernières semaines, la cellule fut particulièrement active auprès des entreprises, notamment avec de nouveaux programmes de prêts provenant du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. D’ailleurs, plus d’une dizaine d’entreprises de Beauce-Sud sont présentement en échange sur ce volet.

« Je pense que je suis la personne la plus prête à défendre la région et la plus expérimentée. »

La sécurité économique pour tous

Samuel Poulin a indiqué que son objectif de sécurité économique concerne tous les citoyens. Au cours de la campagne, il compte prendre également des engagements sur la sécurité économique des aînés et des familles. « En plus des entreprises, la guerre tarifaire impacte l’ensemble de notre société, notamment le coût de la vie. Nous prendrons des engagements en ce sens pour nos aînés et nos familles », a annoncé le candidat. « Quand tu as une économie forte, tu peux financer la santé, l’éducation et les places en service de garde. C’est ça le vrai levier de la liberté! »

Le candidat souhaite aussi détailler un nouveau plan économique régional qui abordera les thèmes des approvisionnements, de la main-d’œuvre et de l’achat local. Celui-ci sera dévoilé durant la campagne.

Un adversaire : Donald Trump

En ce début de campagne, Samuel Poulin voit Donald Trump comme le principal adversaire. « D’un côté, il y a le Parti Québécois (PQ) à Québec et le parti d’Éric Duhaime dans le comté. Que ce soit avec le référendum du PQ ou le manque de crédibilité d’Éric Duhaime, je crois que notre équipe possède les meilleures compétences et la meilleure vision pour la Beauce. Le PQ amène l’instabilité et au PCQ, tout est improvisé. C’est aussi clair que ça », a soutenu le député.

Campagne électorale

En plus du slogan national « Avançons », le candidat de la CAQ optera également pour un slogan local, soit « Défendre la Beauce », que l’on retrouvera sur différents produits au cours de la campagne. La première ministre, Christine Fréchette, sera d’ailleurs à Saint-Georges dès vendredi dans le cadre d’un grand rassemblement pour le lancement officiel de la campagne de Samuel Poulin. Un signal fort de l’importance de la Beauce pour le prochain mandat. « Il s’agit de la première cheffe à visiter la Beauce dans le cadre de la campagne électorale. Rappelons que la Beauce fut également la première région visitée après son assermentation comme première ministre », a dit Samuel Poulin, en rappelant la baisse d’impôts des PME qui fut annoncée à Beauceville.

Le bureau de campagne de Samuel Poulin est situé sur la 1re Avenue à Saint-Georges, en bordure des Passerelles à Saint-Georges.