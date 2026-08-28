Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud
Carnet de campagne— Jour 2
Voici quelques dépêches en ce Jour 2 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.
— Deux débats sont déjà annoncés pour la circonscription de Beauce-Sud. Le premier aura lieu le jeudi 17 septembre, de 11 h 30 à 13 h, au Centre de congrès Le Georgesville, de Saint-Georges. Il est organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges (CCISG), en collaboration avec les médias régionaux. C'est d'ailleurs Germain Chartier, journaliste chez EnBeauce.com, qui agira comme modérateur du débat auquel seront présents, Angèle Bouffard (Parti Québécois), Alvaro Peresutti (Parti libéral du Québec), Jonathan Poulin (Parti conservateur du Québec) et le député sortant, Samuel Poulin (Équipe Christine Fréchette). L'activité est gratuite, mais le nombre de places étant limité, les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire avant l’événement afin de pouvoir accéder à la salle. Une inscription qui peut se faire en cliquant directement ici.
La seconde tribune publique sera un débat radiophonique, le mardi 22 septembre, à compter de midi, sur les ondes de Radio-Beauce. Le tout sera présenté en collaboration avec NousTV Beauce-Appalaches. Les échanges mettront aux prises les quatre même candidats.
— La candidate du Parti libéral dans la circonscription de Beauce Nord, Nancy Labbé, sera présente à son bureau de campagne le samedi 29 août, de 11 h à 14 h, afin d’échanger avec les citoyennes et citoyens de la région. Un dîner hot-dog sera également offert sur place. Le bureau est situé au 385, avenue Marguerite-Bourgeoys, à Sainte-Marie. Plusieurs places de stationnement sont disponibles à l’arrière, précise l'équipe de campagne.
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