Carnet de campagne— Jour 8

Voici quelques dépêches en ce Jour 8 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Des rencontres avec le président et directeur général de Turbo Images, Pier Veilleux, et la directrice des ressources humaines de la compagnie, Mélanie St-Georges (photo), d'une part, et un tête-à-tête avec la directrice du Conseil économique de Beauce, Hélène Latulippe, d'autre part, ont permis à la candidate du Parti Québécois dans Beauce-Sud, Angèle Bouffard, de se familiariser avec les besoins des entreprises pour faire face au contexte imprévisible du commerce avec les États-Unis. Pour répondre aux tarifs inopinés, le Parti Québécois offre une baisse d’impôts de près de 20% pour les PME et de l’aide à l’exportation. De plus un allègement réglementaire pour les entreprises par une révision permanente de la réglementation et un Secrétariat dédié à la déréglementation seront mis en place. De plus, comme la rétention des travailleurs qualifiés est indispensable, évalue la candidate, des solutions existent en misant sur des programmes de formation dispensée en région, adaptée aux besoins présents et futurs des entreprises. « Cela peut aider au maintien des jeunes en région et pallier en partie la difficulté liée à la main-d’œuvre. En Beauce les défis à relever n’ont pas de frontières », a indiqué l'aspirante-députée. La candidate a également rencontré les conseils des municipalités de Saint-Honoré-de-Shenley et Saint-Zacharie.

(Photo courtoisie | Communications Parti Québécois Beauce-Sud)

— Le candidat du Parti Libéral du Québec dans Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, a également été au contact d'entreprises de la région dans les derniers jours. Ce dernier s'est d'abord rendu dans les locaux de Tapis Venture pour rencontre la direction et parler achat québécois dans les marchés publics, d'Investissement Québec mais également des défis liés à l'immigration. Par la suite, ce dernier est allé chez Les Pères Natures pour discuter de réglementation en transformation alimentaire, d'approvisionnement local, d'inflation mais aussi de recrutement et de rétention.

(Photo tirée de Facebook)

— Jonathan Poulin, candidat pour le Parti Conservateur du Québec, était à Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins ce mercredi 2 septembre. Il a été à la rencontre des travailleurs, des entrepreneurs et des aînés dans les deux municipalités, avant de tenir une conférence de presse avec les médias régionaux. Pour rappel, ce dernier sera à Beauceville au restaurant Le Normandie, ce jeudi soir dès 17h, accompagné de son chef, Éric Duhaime, et de la candidate de Beauce-Nord, Patricia Drouin, pour une rencontre avec la population.





(Photo tirée de Facebook)

— Dans Beauce-Nord, après avoir officiellement déposé sa candidature ce mercredi, le candidat de l'Équipe Christine Fréchette, Philippe Simard, est allé rencontrer le maire de Beauceville, Patrick Mathieu. Ces derniers ont discuté de plusieurs dossiers concernant la Ville, notamment du futur centre municipal, ainsi que la question de la lourdeur administrative pour les municipalités.

(Photo tirée de Facebook)

— Nancy Labbé, candidate du Parti Libéral du Québec, a également officialisé le dépôt de sa candidature ce mercredi pour Beauce-Nord. Elle est ensuite allée rencontrer les élus des municipalités de Saint-Alfred et de Saint-Frédéric et a visité plusieurs entreprises du comté.

(Photo tirée de Facebook)

— Pour le Parti Conservateur du Québec dans Beauce-Nord, Patricia Drouin s'est rendue à Saint-Joseph-des-Érables pour rencontrer les élus et la directrice générale de la municipalité. Le lendemain, elle est allée rencontre l'organisme en santé mentale La Rencontre, afin de discuter lourdeur de la paperasse, financement et défis au quotidien.





— Enfin, le candidat du Parti Québécois, Éric Gagnon Poulin, à quant à lui appuyé les engagements de son parti concernant l'éducation. Il indique être « fier que le Parti Québécois reconnaisse la réalité de l’école à trois vitesses au Québec et prenne l’engagement de tenir des états généraux sur l’éducation dans les 100 premiers jours suivants son élection. » Pour se faire, cinq chantiers ont été annoncés : valoriser la formation professionnelle et lutter contre le décrochage; remettre la culture québécoise au cœur de l’école; augmenter l’activité physique et combattre la sédentarité; renforcer le civisme et mettre fin à la violence à l'école et enfin favoriser la mixité scolaire.