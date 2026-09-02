Circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud
Carnet de campagne— Jour 7
Voici quelques dépêches en ce Jour 7 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.
— Philippe Simard, de l'Équipe Christine Fréchette, est officiellement candidat dans la circonscription de Beauce-Nord. Sa demande a été approuvée par la directrice du scrutin de Beauce-Nord, Sandra Brunelle, que l'on aperçoit avec l'aspirant-député sur la photo. Par la suite, il est allé à la rencontre du maire de sa ville natale de Beauceville, Patrick Mathieu, pour échanger sur plusieurs dossiers importants, notamment le futur centre de services municipaux et communautaires qui regroupera l'hôtel de ville, la caserne de pompiers et la bibliothèque.
(Photo tirée de Facebook | Philippe Simard)
— Les porte-étendards du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Nord et dans Beauce-Sud, Patricia Drouin et Jonathan Poulin, attendent «un invité surprise» qui arrivera «en autobus» ce jeudi 3 septembre, dans le cadre d'un rassemblement partisan 5 à 7 au Restaurant Le Normandie Sabreur de Beauceville. Il y a fort à prier qu'il s'agira de leur chef, Éric Duhaime.
(Photo tirée de Facebook | Candidate du Parti conservateur - Beauce-Nord)
— La Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) demande aux partis politiques de s’engager à protéger l’éducation à la sexualité partout au Québec. Selon une étude dirigée par le chercheur Meléndez-Torres en 2023, les interventions menées à l'école réduisent à long terme de 18 % la violence subie par les jeunes et de 22 % les comportements violents envers un ou une partenaire. « Si le Québec veut réellement prévenir la violence, il doit donner aux jeunes les connaissances et les repères nécessaires pour reconnaître la violence, comprendre le consentement et construire des relations égalitaires. Cela commence par un personnel adéquatement formé et des ressources à la hauteur des besoins », a affirmé Tarah Paul, responsable de la coordination politique de l’éducation à la sexualité à la FQPN, par voie de communiqué de presse.
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