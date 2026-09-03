Une journée «toute en Beauce» pour Éric Duhaime

Des partisans ont accueilli chaleureusement le chef du Parti Conservateur du Québec, Éric Duhaime, lors d'un rassemblement qui s'est tenu ce jeudi soir, au Bar L'Entracte de Beauceville.

La rencontre, en compagnie des porte-étendards Jonathan Poulin et Patricia Drouin, a été le point culminant de la journée passée en Beauce.

En conférence de presse, tôt ce matin à Saint-Lambert-de-Lauzon, il a présenté le Plan famille de son parti, qui se décline en en trois volets pour réduire les coûts de garde, rendre rapidement accessibles des milliers de places vacantes et offrir un véritable soutien financier aux parents qui gardent leurs jeunes enfants à la maison.

Ainsi, advenant son élection au pouvoir, le PCQ bonifiera le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants dès le 1er avril 2027. Pour une place non subventionnée coûtant environ 55 $ par jour, cette mesure permettra à une famille de la classe moyenne d’économiser environ 950 $ par enfant chaque année.

Cette bonification rendra également plus accessibles les quelque 10 000 places actuellement vacantes dans les garderies non subventionnées, permettant ainsi à des milliers de parents de retourner plus rapidement au travail, aux dires du chef.

Enfin, les conservateurs créeront une allocation imposable de 100 $ par enfant chaque semaine, soit jusqu’à 5 200 $ par année, pour les parents qui n’ont pas de place subventionnée et qui ne réclament pas le crédit d’impôt pour frais de garde.

« Aujourd’hui, trop de parents organisent toute leur vie autour d’une place en garderie qu’ils n’ont pas. Certains doivent mettre leur carrière sur pause, tandis que d’autres paient beaucoup plus cher simplement parce qu’ils n’ont pas obtenu de place subventionnée. Notre plan va donner plus de choix, plus de flexibilité et plus d’argent aux familles », a déclaré Éric Duhaime.

Après son annonce, il a effectué une visite de l'usine Métal Bernard. Son autocar de campagne a ensuite pris la route vers Saint-Joseph-de-Beauce. À cet endroit, il s'est arrêté à la résidence pour aînés la Villa du Moulin, puis s'est rendu à l'usine de Frameco, qui œuvre dans la fabrication et la distribution d'essieux, de pièces de remorques et de cuves pour les transformateurs électriques.

Après la visite des installations, il a tenu sur place un point de presse en matière d’immigration économique pour les régions en situation de plein emploi, comme c’est le cas en Beauce.

Éric Duhaime a signalé qu'avec un taux de chômage d’environ 2 % en Chaudière-Appalaches, contre 5,5 % au Québec, les entreprises de la région font face à d’importantes pénuries de main-d’œuvre. Les nouvelles restrictions fédérales sur les travailleurs étrangers temporaires compliquent davantage le recrutement et freinent la croissance des entreprises.

« En Beauce, il ne manque pas de jobs. Il manque de travailleurs. On ne peut pas appliquer les mêmes règles à la Beauce qu’à Montréal ou Laval », a déclareçé Patricia Drouin, candidate du PCQ dans Beauce-Nord, qui accompagné son chef toute la journée.

Le PCQ propose de régionaliser l’immigration économique, afin que les besoins de main-d’œuvre et la capacité d’accueil de chaque région soient pris en compte dans les décisions du gouvernement.

Le PCQ réclame également une renégociation de l’Accord Canada-Québec sur l’immigration afin que le Québec puisse reprendre davantage de contrôle sur ses choix en matière d’immigration. Le parti dévoilera son plan complet du dossier au cours des prochaines semaines.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com à l'intérieur de l'autocar de campagne du chef conservateur.