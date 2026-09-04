Carnet de campagne— Jour 9

Voici quelques dépêches en ce Jour 9 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Lors de sa rencontre avec la presse régionale, jeudi, le candidat de l’Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, avait un petit air sombre lorsqu'il a été question des entreprises touchées par les tarifs américains. «J’ai des entreprises présentement qui ont fermé des lignes de production, des compagnies de transport qui n’ont plus de livraisons aux États-Unis et des entreprises dont les carnets de commandes sont vides pour le mois prochain. Notre région est réellement touchée. L’aide aux entreprises est essentielle dans cette transition», a-t-il dit, tout en confiant, compte tenu de la situation, qu'il avait de la difficulté à sourire lors des prises de photo, comme on peut le voir ici.

(Photo Sylvio Morin/EnBeauce.com)

— Par voie de communiqué de presse, le candidat de l'Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Nord, Philippe Simard, a dressé un bilan positif de sa première semaine de campagne. Après avoir pu compter sur nombreux bénévoles pour l'installation des affiches électorales dans les 21 municipalités du comté, il a emménagé avec sa garde rapprochée dans les locaux de son organisation, au 364, boulevard Vachon Sud à Sainte-Marie. Dans cette première semaine, il a entamé les rencontres avec les élus, conseils municipaux et différentes organisations de la circonscription. «Les gens sont surpris, malgré mon jeune âge, de l’ensemble des mes connaissance acquises dans le cadre de mes fonctions auprès du bureau du député sortant et au cabinet de la ministre de Santé. Je connais les enjeux de chacun, et en découvre à l’occasion de nouveaux, mais mes connaissances de l’appareil gouvernemental en rassurent plus d’un», a signalé le candidat de 21 ans.

(Photo Équipe Christine Fréchette - Beauce-Nord)

— Tête-à-tête entre la candidate du Parti libéral dans Beauce-Nord, Nancy Labbé, et le maire de la Ville de Beauceville, Patrick Mathieu. « Quand Québec transfère des responsabilités aux municipalités sans transférer l’argent qui vient avec, c’est votre compte de taxes qui écope, indique-t-elle dans sa publication Facebook. Ayant travaillé plusieurs années dans le monde municipal, je connais cette réalité de près. Sur le terrain, on m’a parlé de sécurité autour du transport scolaire, de coûts qui explosent, de la capacité de payer des citoyens, de programmes d’aide financière coupés ou modifiés en cours de route, des enjeux de développement et de projets qui prennent trop de temps à avancer dû à la lourdeur administrative.» Elle estime que cela doit changer et invite les électrices et les électeurs de Beauce-Nord à « choisir une députée qui connaît le monde municipal, qui connaît ses dossiers et qui sera capable de les défendre dès le jour 1. »

(Photo tirée de Facebook | Nancy Labbé, candidate du PLQ - Beauce-Nord)