Carnet de campagne— Jour 10

Voici quelques dépêches en ce Jour 10 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

— Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le candidat de l’Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Sud, Samuel Poulin a remercié ses partisans pour la première semaine de campagne électorale. « Merci pour votre accueil chaleureux (...) pour nos discussions sur l'économie, pour les visites dans nos entreprises, pour les rencontres avec les jeunes et les aînés, c'est stimulant et engageant », a-t-il précisé. Il a également précisé qu'il serait dans le comté durant la longue fin de semaine.

— De son côté, Jonathan Poulin, candidat pour le Parti conservateur dans Beauce-Sud, s'est vu confier la responsabilité des portefeuilles de la Justice et de la Sécurité publique ce vendredi par son chef Eric Duhaime. Aujourd'hui, il s'est promené de porte en porte à Saint-Benjamin avant de se rendre à l'ouverture officielle du Cortex Cartes, Sports et Divertissement à Saint-Georges.

—Philippe Simard, candidat de l’Équipe Christine Fréchette dans Beauce-Nord, a visité le Gîte de Saint-Isidore ce vendredi. « J’ai eu le plaisir de rencontrer les résidents, les membres de l’équipe et de prendre le temps d’échanger avec eux sur leur quotidien et les réalités qu’ils vivent. Ces moments sont toujours précieux. Ils permettent d’écouter, de mieux comprendre les besoins de nos aînés et surtout de garder les décisions bien ancrées dans la réalité du terrain », a-t-il souligné dans une publication sur les réseaux sociaux.

—Vendredi soir, Eric Gagnon-Poulin était au Centre Vidéotron à Québec pour une soirée de rassemblement du Parti Québécois, parti pour lequel il est le candidat dans Beauce-Nord. « Hier soir, on était sur un nuage. Aujourd’hui, on redescend sur le terrain, avec encore plus d’énergie et de motivation », a-t-il écrit sur Facebook.

— Visite d'entreprises pour Nancy Labbé, candidate du Parti libéral dans Beauce-Nord, vendredi et samedi. Hier elle était à Saint-Lambert-de-Lauzon pour visiter Industrie Radisson, Ventilation C. Fortier et JYGA technologies. Elle s'est ensuite rendue à Sainte-Marie pour rencontrer la directrice de Lien Partage, avant de terminer la soirée à Saint-Joseph, au Festival des travailleurs. Ce samedi elle se rendait du côté de Saint-Alfred, Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Elzear.