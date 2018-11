Le PLQ s'attaque à la pénurie de main-d'oeuvre

Le gouvernement libéral dit vouloir continuer de faire de l’éducation sa grande priorité et adapter encore davantage la formation aux différents besoins des régions. Il veut s’assurer également de la participation de toutes les forces vives au marché du travail telles que les travailleurs expérimentés, les communautés autochtones et les personnes avec un handicap. Il continuera aussi à soutenir l’automatisation en investissant dans l’intelligence artificielle, le manufacturier innovant et le virage numérique.



Pour le premier ministre sortant, il est inévitable de miser sur les travailleurs immigrés. Pour ce faire, les libéraux s'engagent à mieux outiller les municipalités pour qu’elles puissent identifier leurs besoins de main-d’oeuvre et faciliter l’intégration des travailleurs venus d’ailleurs au marché du travail.

« Le Québec, dans toutes ses régions, des Îles-de-la-Madeleine à Gatineau en passant par Québec, a besoin de travailleuses et de travailleurs. Quand je rencontre des entrepreneurs, leur principale inquiétude est de devoir refuser ou annuler un contrat faute de gens pour le réaliser. Contrairement à d’autres, nous reconnaissons cet enjeu et nous ne baisserons jamais les bras face à ce défi. Nous avons commencé le travail et nous allons en faire encore plus dans notre deuxième mandat. Faire confiance aux régions c’est aussi les soutenir pour identifier leurs besoins de main-d’œuvre et leur donner les outils pour faciliter l’intégration des travailleurs venus d’ailleurs et de leur famille au sein de leur communauté », a déclaré le premier ministre sortant.