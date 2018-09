Le directeur général des élections appelle à les gens d'ici à voter

« Parce que tous les votes sont importants, j'invite les 332 794 électrices et électeurs de la Chaudière-Appalaches à exercer leur droit de vote aux élections générales provinciales, parce que la démocratie, c'est l'affaire de tous ». C'est le rappel que fait le directeur général des élections du Québec, M. Pierre Reid, à quelques jours du vote.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, lors des élections générales provinciales de 2014, le taux de participation des 35 ans et plus était de 77 %, alors que celui des jeunes de 18 à 34 ans était de 61 %.

« L'exercice du vote est au cœur de notre mission. D'une élection à l'autre, notre défi demeure le même : amener le plus grand nombre d'électrices et d'électeurs à se rendre aux urnes. Un défi complexe, mais pourtant essentiel pour la santé de notre démocratie. Nos campagnes de sensibilisation se veulent rassembleuses et audacieuses pour informer, mais aussi faire réagir. Nous avons intensifié nos activités, notamment pour sensibiliser les jeunes à exercer ce droit fondamental », a déclaré M. Reid.

Des moyens de communication de proximité

Élections Québec souhaite se rapprocher des électrices et des électeurs, entrer dans leur quotidien et les inciter à aller voter. Pour y arriver, elle a mis en place divers moyens de communication. Un des moyens mis de l'avant est l'utilisation d'un manchon à insérer sur les tasses de café à emporter. On peut les trouver dans divers cafés à proximité d'établissements d'enseignement.

Dans certains établissements d'enseignement de la région, Élections Québec mettra un filtre Snapchat à la disposition des étudiants qui utilisent ce réseau social. Le filtre sera géolocalisé afin que seules les personnes qui se trouvent sur le campus y aient accès. Ce moyen vise à faire la promotion du bureau de vote situé dans l'établissement d'enseignement; Élections Québec encourage la population étudiante à l'utiliser après avoir voté. Les 21, 25, 26 et 27 septembre, les étudiantes et les étudiants pourront, en effet, voter dans les établissements d'enseignement qui accueillent un bureau de vote.

Des trucs tendance pour stimuler le vote

Pour susciter la conversation sur l'importance d'exercer son droit de vote, Élections Québec distribuera 2400 t-shirts dans certaines régions du Québec. De conception originale, ils arboreront le mot-clic #votealamode, qui mène à des contenus informatifs. Soyez à l'affût : une partie de ces t-shirts sera distribuée en Chaudière-Appalaches, dans des lieux publics comme des salles de spectacle, des cinémas, des centres sportifs ou des carrefours jeunesse-emploi.