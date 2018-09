Claude Morin apparaît dans une publicité partisane de Paul Busque

Plusieurs citoyens de la circonscription de Beauce-Sud ont été surpris de constater que le maire de Saint-Georges, Claude Morin, apparaît dans une publicité partisane du Parti libéral du Québec (PLQ) en compagnie du candidat Paul Busque. Claude Morin appuie-t-il le candidat libéral ?

Dans les pages de L'Éclaireur Progrès (édition du mercredi 19 septembre 2018), on retrouve en pleine page les visages épanouis de MM. Busque et Morin. Cette publicité vise à faire connaître les engagements du candidat libéral, qui sont au nombre de cinq. D'ailleurs, il les a dévoilés lors de la vingt-huitième journée de la campagne électorale.

Une publicité qui fait jaser

Claude Morin affirme qu'il n'a jamais été avisé par l'agent officiel, Jacques Bérubé, qu'il allait être inclus dans une publicité partisane de cette formation politique. Le clan libéral disposait des photos sans avoir demandé l'autorisation précise de M. Morin de les utiliser à des fins partisanes.

Selon le maire, il n'a pas pu donner son accord simplement parce qu'on ne lui a rien demandé à ce sujet. « On ne m'a jamais contacté », a-t-il dit. Il se rappelle néanmoins avoir participé à une séance de photos avec le candidat libéral. Morin aurait dit à l'équipe libérale de Beauce-Sud : « Faites ce que vous voulez avec mes photos. »

Cela dit, le maire dit avoir été « surpris comme tout le monde ». Au bout du fil, il s'est exprimé : « J'ai été surpris, parce que j'ai lu L'Éclaireur. Woup ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec le signe du PLQ juste au-dessous de ma tête... Mes origines sont adéquistes, c'est assez important. »

Lorsqu'il a pris connaissance de cette publicité, M. Morin aurait dit à Samuel Poulin, le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Beauce-Sud : « Tu as vu ce que le Parti libéral a fait avec ma photo ? Tu peux faire pareil si tu veux. »

Or, Claude Morin était présent à l'investiture du candidat libéral, Paul Busque, le 22 août dernier. Il n'était pas à celle du candidat caquiste, qui s'est tenue le 15 juin dernier.

Bien qu'il ait été étonné de s'être retrouvé visible à ce point dans cette publicité, Claude Morin n'en est pas mécontent pour autant. « C'est une belle photo », a-t-il lancé.

« J'appuie tout le monde », dit Morin

Le maire de Saint-Georges persiste et signe : il dit être neutre lors de la présente campagne électorale. Selon lui, le fait qu'il ait été député sous la bannière de la défunte Action démocratique du Québec (ADQ) l'exonère d'être associé au Parti libéral, donc à Paul Busque.

« Je suis orphelin politique, j'appuie tout le monde. Je vais travailler avec le prochain qui sera élu. Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai donné aucun appui officiel. »

- Claude Morin, le maire de Saint-Georges

L'ex-militaire, qui dirige la métropole beauceronne, rappelle que Paul Busque « est encore notre député » et que son bureau n'est pas fermé.

L'agent officiel contredit la version de Morin

Rejoint en matinée, l'agent officiel du PLQ, Jacques Bérubé, semble avoir été pris de court. Lui rapportant les propos du maire, EnBeauce.com s'est buté à une fin de non-recevoir.

« Je ne crois pas qu'il ait dit ça. On l'a vu hier [le 20 septembre 2018, NDLR], il n'a pas parlé de ça. Je ne crois pas ça du tout. [...] Je suis agent officiel, mais je ne me suis pas mêlé de ça. Moi, je paie seulement. Je n'ai pas eu vent de ça. »

- Jacques Bérubé, agent officiel du PLQ

Il faut dire qu'il est étonnant que Jacques Bérubé n'ait pas été au courant de cette affaire, puisque c'est lui-même qui doit autoriser les publicités en vertu de la Loi électorale. Selon l'expression politique consacrée, M. Bérubé est un « vieux routier » de la politique partisane dans Beauce-Sud, car il était là au temps de l'ex-député, Robert Dutil.

Face à ces accusations de mensonge, EnBeauce.com a continué de poser des questions à M. Bérubé. Exaspéré, Jacques Bérubé s'est exclamé : « Avez-vous reçu une mise en demeure ? C'est quoi le problème ? » Ce à quoi EnBeauce.com a répondu que la fonction même de journaliste exige de poser des questions.

« Je suis certain qu'on a eu l'autorisation », a conclu Jacques Bérubé.

Ce que dit la Loi électorale

« Il n'y a pas de règle dans la Loi électorale pour le contenu de la publicité partisane. Elle doit être autorisée par l'agent officiel du parti. Il n'y a pas de règle sur le contenu de l'image », a précisé par voie téléphonique le service aux médias du Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Autrement dit, l'éthique n'entre pas en ligne de compte dans cette affaire. Le DGEQ ne s'est pas exprimé sur ce cas précis et suggère aux citoyens de tirer leurs propres conclusions.

Neutralité obligée ?

Selon un professeur de science politique qui nous a parlé sous couvert de l'anonymat, la neutralité dont le maire se réclame est un phénomène propre à la politique municipale au Québec et au Canada. La raison est simple : ici, les partis politiques municipaux sont indépendants des organisations politiques nationales, tandis qu'ailleurs en Occident les partis politiques sont à la fois municipaux et nationaux. « D'où, au Canada, y compris au Québec, un certain ''apolitisme'' de nos maires, qui n'osent pas trop se mouiller pendant les élections québécoise, car en théorie, ils ne sont pas affiliés aux partis nationaux québécois », a écrit l'universitaire.

Toujours selon lui, « le maire peut légitimement demander au parti une rectification ». Mais puisque Morin lui-même a qualifié la photo de « belle », il faut croire que cette rectification n'est pas à venir.