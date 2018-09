Le PLQ réaffirme ses engagements en matière d'agriculture

Le candidat du Parti libéral du Québec dans le comté de Huntingdon et ministre délégué aux PME, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, a rappelé les engagements de son parti en matière d’agriculture. Le PLQ voudrait préserver le modèle de fermes familiales au Québec pour assurer la survie de la relève agricole.

Dans un second mandat, un gouvernement du PLQ continuerait à défendre la gestion de l’offre dans le cadre des négociations d’ententes internationales afin de protéger le modèle québécois de fermes familiales. Un engagement qui survient dans un contexte difficile, où la gestion de l'offre est vivement critiquée par les États-Unis dans le cadre de la renégociation de l'ALENA. Encore à ce jour, aucune nouvelle entente n'a été conclue entre le Canada et les États-Unis. Une entente a toutefois déjà été conclue entre les États-Unis et le Mexique.

Un gouvernement libéral réviserait aussi les programmes de la Financière agricole pour qu’ils prennent mieux en considération les intempéries naturelles.

De même, le PLQ souhaite limiter l’achat de terres agricoles par des fonds d’investissement à 100 hectares par année et maximiser l’admissibilité de la relève agricole aux fonds gouvernementaux grâce à une révision de l’ensemble de ces fonds.

Enfin, le PLQ voudrait moderniser la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour la rendre plus simple et plus efficace.

Les candidats du PLQ disent croire à l’importance de l’industrie bioalimentaire dans le développement économique du Québec. Ils estiment que la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 dévoilée en avril dernier sera, « un levier exceptionnel pour assurer la pérennité et le développement ».