À St-Prosper, Philippe Couillard se montre confiant

Plus tôt ce matin, le premier ministre Philippe Couillard était de passage à Saint-Prosper, plus précisément à l’usine du Spécialiste du bardeau de cèdre. Il était notamment accompagné du député sortant et candidat libéral dans Beauce-Sud, Paul Busque.

M. Couillard en a profité pour faire une visite complète de l’usine de bardeaux de cèdre. Comme le veut la coutume, tout au long de l’activité, le cortèges de médias nationaux a suivi le premier ministre et son équipe. Malgré le bruit assourdissant, le premier ministre était tout sourire, et n’a pas hésité à faire quelques blagues au passage.

Trois jours avant l’élection de lundi, du 1er octobre 2018, Philippe Couillard en a profité pour réitérer certains de ses engagements électoraux. M. Couillard veut combler les besoins du marché du travail dans les régions du Québec, favoriser l’embauche de travailleurs et faciliter la vie des familles. Des engagements pour le moins concrets.

La conférence de presse n’a pas porté sur les besoins de la Beauce comme tels, mais sur des enjeux nationaux. Il a longuement été question de l’affaire Guy Ouellette, ce député soupçonné depuis peu d’avoir transmis des informations à la CAQ. Les journalistes présents ont presque tous questionné le premier ministre à ce sujet.

Les engagements

S’il conservait le pouvoir lundi, un gouvernement libéral créerait 2000 nouvelles places en services de garde subventionnés dans les milieux de travail, les cégeps et les universités. Il voudrait aussi rendre « plus flexible » le Régime québécois d’assurance parentale. De même, il développerait davantage de formations de type alternance travail-études.

Les libéraux voudraient aussi rendre gratuite la formation professionnelle à temps partiel pour les personnes étudiant dans des secteurs clés identifiés par les régions.

Les partis ont tous entamé leur blitz de fin de campagne.