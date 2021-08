Il y aura plusieurs façons de voter à l'élection générale fédérale

Peu importe quel sera le taux de participation à l'élection fédérale en cours, Élections Canada encourage maintenant les électeurs à choisir tôt la façon de voter qui leur convient le mieux.

Cet organisme indépendant et non partisan, qui relève directement du Parlement, explique que les citoyens pourront voter :

► le jour de l'élection, le lundi 20 septembre 2021;

► à l'un des bureaux de vote par anticipation, soit le vendredi 10 septembre 2021, le samedi 11 septembre 2021, le dimanche 12 septembre 2021 ou le lundi 13 septembre 2021;

► par la poste. Les électeurs doivent présenter une demande de vote par la poste, au plus tard le mardi 14 septembre 2021, 18 h (heure locale);

Comment faire la demande ?

Les électeurs peuvent présenter une demande en ligne. S'ils le préfèrent, ils peuvent remplir un formulaire de demande papier qu'ils trouveront dans n'importe quel bureau d'Élections Canada. Ils peuvent également imprimer le formulaire à partir du site elections.ca ou demander à le recevoir par la poste en appelant au 1-800-463-6868.

Les électeurs qui votent par la poste doivent prévoir assez de temps pour recevoir leur trousse de vote et faire parvenir leur bulletin de vote rempli à Élections Canada.

Élections Canada doit recevoir le bulletin de vote rempli avant l'échéance le jour de l'élection, autrement le bulletin ne sera pas compté.

Dans un bureau d'Élections Canada

Il sera possible de se présenter à n'importe quel bureau d'Élections Canada partout au pays au plus tard le mardi 14 septembre 2021, 18 h (heure locale).

Pour voter, les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. La liste des pièces d'identité acceptées se trouve en ligne.

Les règles concernant le vote et l'identification des électeurs sont différentes pour les électeurs incarcérés et les Canadiens habitant à l'étranger.

Des mesures exceptionnelles

En raison de la pandémie, Élections Canada, en consultation avec les autorités de santé publique, a mis en place un éventail de mesures de protection aux lieux de scrutin et dans ses bureaux pour les électeurs, les travailleurs électoraux et les participants politiques. Ces mesures comprennent de l'équipement de protection pour les préposés au scrutin et les employés des bureaux ainsi que du désinfectant pour les mains et des masques pour les électeurs.

Les électeurs en auto-isolement ou qui ont des symptômes de COVID 19 devraient présenter une demande de vote par la poste ou appeler leur bureau local d'Élections Canada pour en apprendre davantage sur les façons dont ils peuvent voter.