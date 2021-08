Solange Thibodeau candidate du Bloc Québécois pour la Beauce

En vue du scrutin fédéral du 20 septembre prochain, le Bloc Québécois a annoncé que leur représentante en Beauce serait la conseillère municipale à la Ville de Saint-Georges depuis 2013, Solange Thibodeau.

Elle cumule de nombreuses années d’expérience comme gestionnaire et propriétaire de petites entreprises, notamment les restaurants La Clé de sol et La Boîte à lunch, ainsi que du Gîte de la rivière, dont elle fut copropriétaire de 2006 à 2015. Elle demeure toujours vivement intéressée aux questions touchant l’entrepreneuriat et le développement économique régional.



Solange Thibodeau a également oeuvré au sein du milieu culturel et événementiel beauceron à titre d’agente et gestionnaire d’événements avec Les Productions Solange Thibodeau, de 2000 à 2012.

Elle a contribué à l’essor et à la vitalité artistique de la Beauce en tant que comédienne et metteure en scène pour de nombreuses productions. Elle a redonné vie à un théâtre d’été avec l’ouverture en 2010, du Théâtre de l’Hôtel de ville de Saint-Joseph. Souhaitant initier le goût des arts vivants chez les plus jeunes, elle a dispensé des cours de théâtre dans les écoles.

Douée pour les communications, Solange Thibodeau a tenu l’antenne de l’émission « Sans Frontières » à Radio-Beauce de 1998 à 2005 et fut auparavant photographe et journaliste publicitaire à l’Éclaireur-Progrès.