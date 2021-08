Chantale Giguère représentera le Parti Libre Canada aux élections fédérales

En vue du scrutin fédéral du 20 septembre prochain, le Parti Libre Canada a annoncé que sa candidate pour la circonscription de Beauce est Chantale Giguère.

Quatorzième d’une famille de 16 enfants, à Saint-Côme-de-Linière, elle fait ses classes sur la ferme paternelle, où la passion et les défis prennent naissance. Son premier mentor a été et restera sans contredit son défunt père, Adrien.

Après avoir œuvré comme gardienne d’enfants et dans le domaine des usines, passionnée par la condition physique et la course à pied ; en 2005-2009, elle met en place le premier centre d’entrainement au Québec, Cardio Féminin, pour lequel, elle se voit décorée comme Entreprise de services par la Chambre de Commerce de Saint-Georges, via le Gala de l’entreprise Beauceronne.

De plus, elle a été promue à Las Vegas, première sur 4 000 cliniques d’amaigrissement en Amérique du Nord. Elle a vendu onze franchises Cardio Féminin au Québec, les fruits de son premier grand succès. Elle a participé à ses premiers marathons dans les villes d’Ottawa, de Québec.

Chantale Giguère s’est donné d’autres défis. Comme elle a pris goût aux voyages, 2010-2012, elle ouvre sa propre agence et devient ensuite fondatrice de la Clinique Renaissance (Médico-Esthétique) à Saint-Georges de Beauce.

Maman de deux jeunes adultes, Jean-Olivier et Catherine, épouse d’un Joselois, Jean-François Lessard, les amoureux travaillent ensemble pour bâtir le patrimoine familial. Toujours en 2010, ils se lancent dans le domaine immobilier où ils créent leur propre parc immobilier.

Elle s’est épanouie auprès de plusieurs grands maîtres qui la guident dans diverses sphères de formations. Elle souhaite partager à son tour, ses nombreux succès comme auteure du livre : Les douze clés de votre indépendance financière.

Une lève-tôt, le vent dans les voiles, femme connue et reconnue, elle offre des séminaires sur le mentorat, l’apprentissage, la confiance en soi, l’attitude, la discipline, le travail, l’action, l’échec, la persévérance, la réalisation de soi et la PNL (programmation neurolinguistique).

Fort à parier que les rêves sont réalité, alors qu’on s’y investi à fonds. Septembre 2021 elle se sent appelée pour l’amélioration d’un nouveau monde alors la voilà en politique aux élections fédérale sa raison première réside à travers les mots : « Je ne changerais mes enfants pour rien au monde... mais je changerais bien le monde pour mes enfants ! »