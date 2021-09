Élections : Les candidats sont connus pour la Beauce

Il ne reste plus que 16 jours avant le jour du scrutin pour les élections fédérales. Élections Canada a confirmé huit candidats pour la circonscription de Beauce.

Aux élections de 2019, un total de sept personnes s'étaient présentées, dont une seule femme. Cette fois, parmi les huit, on retrouve deux femmes et deux nouveaux partis : le Parti Libre Canada et le Parti Marijuana.

Candidats

Richard Lehoux:

Représentant du Parti conservateur du Canada, député sortant, élu en 2019

Maxime Bernier:

Chef et représentant du Parti populaire du Canada, député de Beauce de 2006 à 2019

Philippe-Alexandre Langlois :

Représentant du Parti libéral du Canada, première candidature

Solange Thibodeau :

Représentante du Bloc Québécois, conseillère au conseil de ville de Saint-Georges, première candidature

François-Jacques Côté :

Représentant du NPD, il s'était présenté en 2019

Andrzej Wisniowsk :

Représentant du Parti Vert du Canada, première candidature

Chantale Giguère :

Représentante du Parti Libre Canada

Sébastien Tanguay:

Représentant du Parti Marijuana, première candidature

EnBeauce.com fera dans les prochains jours des portraits plus complets des candidats.

