Maxime Bernier sera en Saskatchewan le soir du scrutin

Alors qu'il tente de reprendre le siège de député de Beauce qu'il a occupé pendant 13 ans, le candidat et chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, passera la soirée du scrutin du 20 septembre à Saskatoon, en Saskatchewan, pour suivre les résultats des élections fédérales.

« C’est le seul endroit où il était possible de tenir un rassemblement traditionnel. On ne peut pas faire ça au Québec à cause des mesures sanitaires [contre la COVID-19]. Il serait ridicule que M. Bernier se retrouve tout seul dans une salle à Saint-Georges avec deux-trois personnes qui portent un masque », a indiqué Martin Massé, porte-parole du PPC, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Il ne considère pas non plus que cela représente un manque de respect envers l'électorat beauceron qu'il courtise de ne pas se trouver dans le comté au moment du dépouillement final. « De toute façon, qu'il soit en Beauce ou non ce soir-là n'aura aucune incidence sur le résultat puisque le vote sera fait », de faire remarquer le responsable des communications.

Les plus récents sondages nationaux montrent un hausse importante de l'appui au PPC, atteignant presque les 7% dans les intentions de vote, une situation que M. Massé qualifie de « fabuleuse ». Il n'a toutefois pas de données précises si cela se traduit en appuis importants pour Maxime Bernier en Beauce. « Nous avons seulement des indications anecdotiques provenant du terrain », de conclure le porte-parole.

Par ailleurs, l’équipe de campagne du candidat du Parti conservateur du Canada, Richard Lehoux, n'a pas encore statué sur la tenue d'une soirée électorale en bonne et dûe forme. La décision doit être prise dans les prochains jours. En 2019, M.Lehoux avait célébré sa victoire au restaurant Giovannina Pizzeria à Sainte-Marie.

Avec la collaboration de Gabrielle Denoncourt.