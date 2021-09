Aux urnes citoyennes et citoyens!

C'est aujourd'hui jour du scrutin pour la population du pays afin de déterminer qui formera le prochain gouvernement canadien alors que la campagne déclenchée par le premier ministre sortant, Justin Trudeau, s'est tenue en début de quatrième vague de la pandémie de COVID-19.

En Beauce, les électeurs ont le choix entre huit candidats: Richard Lehoux, député sortant élu en 2019 (Parti conservateur), Maxime Bernier (Parti populaire du Canada), Philippe-Alexandre Langlois (Parti libéral du Canada), Solange Thibodeau (Bloc Québécois), François-Jacques Côté (Nouveau parti démocratique), Andrzej Wisniowski (Parti Vert), Chantale Giguère (Parti Libre Canada) et Sébastien Tanguay (Parti Marijuana).

Deux débats publics ont été organisés dans la circonscription: un radiophonique, qui s'est déroulé le 9 septembre sous l'égide de Radio-Beauce, mettant aux prises quatre candidats (Lehoux, Bernier, Langlois et Thibodeau); le second du 16 septembre est celui de la Chambre de commerce de Saint-Georges en mode virtuel. Les quatre mêmes candidats de l'affrontement radiophonique y ont pris part, en plus de Chantale Giguère du Parti libre Canada.

Tous les représentants de parti ont aussi répondu au questionnaire électoral envoyé par EnBeauce,com, à l'exception d'Andrzej Wisniowski et Sébastien Tanguay. Les réponses reçues ont été publiées dans leur intégralité au cours de la dernière semaine.

Par ailleurs, notons que le nombre estimatif d'électeurs de la Beauce qui se sont prévalus du vote par anticipation s'élève à 16 572, selon les données publiées par le directeur général des élections. Cela représente une augmentation de 14,3% par rapport au scrutin de 2019 alors que 14 495 personnes avaient voté avant le jour du scrutin.

Au Canada, quelque 5 780 000 électeurs ont voté par anticipation à cette élection générale, soit une augmentation de 18,46 % par rapport à l'élection générale de 2019.

Enfin, les plafonds finaux des dépenses électorales autorisées pour les candidats de la Beauce se chiffrent à 115 918,81 $.

Soirée électorale

Si on tient compte des plus récents sondages, il se pourrait bien que l'électorat se couche ce soir sans savoir vraiment qui sera à la tête du pays demain matin.

Pour le comté, pas de rassemblement public partisan pour les candidats, avec l'augmentation des cas de COVID-19 dans la région et le respect des mesures sanitaires en place.

Sauf pour deux: Solange Thibodeau, du Bloc québécois, a invité ses partisans à la taverne sportive Le Gouvernail de Saint-Georges. Quant à Maxime Bernier, il tiendra un rassemblement public avec ses supporteurs dans un salle d'hôtel à Saskatoon en Saskatchewan.

Le vote

Pour celles et ceux qui iront voter aujourd'hui, il suffit de consulter la carte d'information de l'électeur reçue pour savoir à quel endroit voter.

Au Québec, les bureaux de vote seront ouverts pendant 12 heures entre 9 h 30 et 21 h 30.

Élections Canada rappelle d'apporter votre carte d'information de l'électeur et des pièces d'identité acceptées pour faciliter le vote. Veuillez noter qu'Élections Canada ne demandera pas de preuve de vaccination.

N'oubliez pas non plus votre masque mais on vous en fournira sur place un si vous n'en avez pas ou l'avez oublié.

Vous pouvez apporter votre propre crayon ou stylo, mais des crayons à usage unique seront également disponibles.

Dernière réflexion: voter est un devoir responsable qui permet à des sociétés comme la nôtre de demeurer démocratiques. Ce n'est pas tant le choix qui prime dans l'exercice mais bien le geste de se rendre à l'urne. Bon scrutin à toutes et à tous.