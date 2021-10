Saint-Éphrem: deux candidats pour le poste No 1 de conseiller

Dans la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce, il y a seulement le siège de conseiller du Poste 1 qui est en jeu pour les élections municipales du 7 novembre prochain.

Ce sont Marc-André Mathieu et Patrick Plante qui se présentent pour siéger auprès des autres conseillers municipaux et du nouveau maire André Longchamps au cours des quatre prochaines années.

Marc-André Mathieu sollicite un deuxième mandat à ce poste qu’il occupe déjà depuis 2017. D’après lui, ses forces résident en son expérience acquise à titre de conseiller municipal et en ses 20 années d’implication dans la communauté de Saint-Éphrem. En vue d’un éventuel second mandat, Marc-André Mathieu souhaite veiller aux intérêts des citoyens de la municipalité.

« Dès mon élection du 7 novembre, je m’engage à conserver un regard rigoureux sur les finances publiques, à participer au développement récréotouristique de la Municipalité et à contribuer à faire connaître nos entreprises, nos agriculteurs et nos attraits touristiques au-delà des limites de Saint-Éphrem », de mentionner le conseiller sortant à ce poste.

Il pense avoir le soutien de la communauté qu’il s’engage à ne pas décevoir en accordant beaucoup de temps dans ce but. « La participation municipale requiert d’y consacrer du temps, de l’énergie et d’être disponible. Pour y arriver, j’ai l’intention de ne pas compter mon temps, comme je l’ai fait lors de mon premier mandat! », a-t-il ajouté.

De son côté, Patrick Plante mise sur son entrepreneurship pour faire changer des choses au sein de la municipalité, « que le monde s'aperçoive que ça bouge à Saint-Éphrem ». C’est la première fois qu’il se présente au conseil municipal, mais il s’est toujours impliqué dans la communauté dans laquelle il vit depuis toujours. Il a notamment été président du club de VTT à Saint-Éphrem pendant cinq ans et pompier volontaire pendant huit ans.

L’homme de 41 ans pense être à la bonne place pour faire le lien entre la génération qui quitte et celle qui arrive. « Je veux aussi promouvoir le côté industriel et économique du village. J’ai une industrie depuis 14 ans et j’aimerais représenter plus ce domaine-là », a-t-il confié en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Patrick Plante aimerait que le taux de participation aux élections soit le plus élevé possible pour que ce soit véritablement le choix des citoyens, « bien que ce soit seulement pour un poste de conseiller. »

Conseil municipal élu par acclamation

Notons que le nouveau maire, André Longchamps, succède à Normand Roy qui n'a pas souhaité convoiter un troisième mandat. Ce dernier avait indiqué au mois de juin dernier qu'il souhaitait accorder plus de temps à sa famille et continuer d'exploiter son érablière de 14 000 entailles.

André Longchamps, seul postulant au poste de maire de Saint-Éphrem, a donc été élu par acclamation.

Les autres sièges se répartissent comme suit :

- Conseiller Poste 2: Carl Gilbert (réélu)

- Conseillère Poste 3: Marie-Josée Plante (réélue)

- Conseillère Poste 4: Josée Busque (réélue)

- Conseiller Poste 5: Philippe Couture (réélu)

- Conseiller Poste 6: Steven Fortin (élu)