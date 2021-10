Saint-Honoré-de-Shenley: lutte à deux à la mairie

Les résidents de Saint-Honoré-de-Shenley pourront choisir entre un maire d'expérience et un nouveau venu en politique pour combler le poste de premier magistrat de la localité, lors du scrutin du 7 novembre.

En effet, le maire sortant, Dany Quirion, veut obtenir un troisième et dernier mandat avec comme objectif « de transférer ses connaissances aux jeunes élus dans le but de maintenir le dynamisme et l'avancement de la municipalité pour le futur. »

Il devra toutefois faire face à Pascal Vigneault, un père de famille dans la mi-trentaine, qui se lance pour la première fois en politique municipale.

Dans son programme, le maire Quirion dresse bien sûr les réalisations de ses mandats antérieurs, dont la construction du centre multifonctionnel, la reconstruction de la citerne à eau et la restauration de l'usine de chloration, de l'usine d'épuration et de l'usine de pompage.

Pour l'avenir, parmi les projets en vue, il veut faciliter la proposition de construction d'une Maison des aînés à Saint-Honoré, supporter l'amélioration de la cour d'école, assurer la reconstruction du bâtiment d'abrasif et poursuivre la reconstruction, l'amélioration des rangs et l'asphaltage de nouvelles routes.

Pour une 3e fois, Dany Quirion se présente en équipe avec les conseillers qui ont été élus ou réélus, soit Karine Champagne, Cédric Quirion et Francis Quirion et les conseillers sortants qui seront en élection le 7 novembre soit Stéphane Veilleux, qui affrontera Patrick Roy au poste 3, Shawn Marier qui fera la lutte à Simon Deblois (Poste 4) et Alain Poulin, qui tentera de garder son siège No 5 devant Jean-Guy Quirion.

Pascal Vigneault

Le candidat à la mairie, Pascal Vigneault, est issu d’une famille de 11 enfants de La Guadeloupe. Il s'est installé à Saint-Honoré voilà huit ans avec sa femme et ses deux enfants.

« Je me suis toujours intéressé à la politique et ça faisait longtemps que je pensais de me présenter. Pour moi, c'est la démocratie avant tout », a confié ce comptable de formation lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Il ne se présente pas contre le maire sortant, dit-il, mais plutôt pour offrir une alternative nouvelle aux électeurs.

Dans son programme électoral, il propose d'être un maire à l'écoute de ses commettants, de donner aux citoyens un accès à la politique municipale et aux services municipaux.

Pascal Vigneault souhaite également le développement et la rayonnement de Saint-Honoré, notamment par la réfection des routes et des rangs, « en agissant selon les besoins et les désirs de la population dans le respect de votre capacité de payer via les taxes », peut-on lire dans le son programme.