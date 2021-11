Municipalité du Lac-Poulin: qui succèdera à Manon Veilleux?

Qui des candidats Étienne Pomerleau ou Léon Drouin succèdera à la mairesse sortante de la municipalité du Lac-Poulin, Manon Veilleux, à l'issue du scrutin municipal de dimanche?

Dans le premier cas, Étienne Pomerleau siège au conseil depuis 2007, soit 14 années durant lesquelles il s'est principalement occupé des dossiers concernant les loisirs au lac.

Parmi les principaux projets, on compte l'aménagement de la piste cyclable de la route Laflamme, d’une patinoire extérieure, d’un module de jeux pour les enfants, d’une piste de ski de fond sur le lac, d’une piste d’hébertisme ainsi que la mise à l’eau d’une plate-forme au centre du lac.

M. Pomerleau a aussi été instrumental pour l'obtention d’une subvention de 93 000$ pour la réfection et la construction d’un terrain de tennis/basketball/pickleball qui sera réalisée en 2022.

Notons qu'il a aussi été en charge du Comité MADA (Municipalité Amie Des Aînés).

S'il devient maire, il propose pour les quatre prochaines années une continuité des actions entreprises au niveau environnemental, ainsi que divers projets comme d'effectuer le suivi des bandes riveraines et des ruisseaux, maintenir la subvention pour les systèmes tertiaires, promouvoir la pratique de saines habitudes environnementales, construire un garage municipal et entretenir la Chapelle

Il veut aussi mener une consultation citoyenne afin de définir les priorités de la population pour l’utilisation de la subvention de 125 000 $ provenant du pacte rural.

Enfin, aucun accès au lac n’est envisagé pour les résidences qui ne sont pas aux abords du lac (le 2e rang) et pour le candidat, la question est maintenant un sujet clos.

Équipe Drouin

L'autre candidat au poste de maire est Léon Drouin, qui fait un saut pour la première fois en politique municipale.

Ce retraité s'implique beaucoup comme bénévole, notamment à titre de président de la Maison Catherine de Longpré, un établissement de soins palliatifs qui dessert la Beauce-Etchemin.

Son programme électoral est proposé « dans un cadre respectueux de tous(tes) et en harmonie avec les capacités financières de notre municipalité », peut-on lire.

Comme premier magistrat, il veut favoriser le respect de l'environnement dans toutes les actions collectives; assurer une gestion durable du lac pour les résidents actuels et les générations à venir; promouvoir les projets d'innovation collectifs (mise à jour de la chapelle, serre solaire passive etc.); valoriser les activités et loisirs des citoyens (ski de fond, pêche, tennis/pickleball, jardin communautaire, relance du triathlon, yoga, cours de natation en eau libre, etc.); et agir dans le respect des règlements établis pour le bon fonctionnement de la municipalité.

Contrairement à son rival Étienne Pomerleau, qui se présente comme indépendant, Léon Drouin a formé une équipe.

Quatre de ses candidats ont déjà été élus ou réélus par acclamation soit Louis-Jérôme Doyon (poste 2), Adam Veilleux (poste 3, sortant), Denis Lévesque (poste 5) et Anne Caron (poste 6).

Les candidats de l'Équipe Drouin qui vont en élection sont Roch Asselin contre Annie Martel au poste 1 et Linda Giroux contre Benoit Dancause, qui est le conseiller sortant au poste 4.