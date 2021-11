Une course à quatre pour le poste de maire de Saint-Bernard

Le jour des élections municipales du 7 novembre, les yeux seront tournés vers la municipalité de Saint-Bernard. En effet, ce sont quatre candidats qui se présentent pour le poste de maire.

Les citoyens qui sont un peu plus de 2000 devront élire celui ou celle qui fera suite au maire sortant, André Gagnon, qui était en poste depuis 2013. On retrouvera sur le bulletin de vote les noms de Jocelyn Gagné, Francis Gagné, André Noiseux et Marie-Pier Berthiaume.

Jocelyn Gagné

Le natif de Saint-Bernard est conseiller depuis quatre ans. L’homme porte de nombreux chapeaux. Il est producteur laitier, de porc et acériculteur de sirop d’érable biologique. De plus, il est comédien et amateur de danse country. Entre autres, cette dernière passion lui a donné l’idée de proposer, en tant que possible maire, la création d’un festival country. Il pense également à faire une piste cyclable qui partirait de la rue La Montagne, la rue du Cap pour se rendre jusqu’au rang Saint-Pierre. Un sentier pédestre et une piscine municipale intérieure avec un gymnase s’ajoutent à la liste de ses idées.

Francis Gagné

Le candidat a une très belle expérience de la politique municipale ayant deux mandats en tant que conseiller. Il est le seul qui a décidé de former une équipe pour ces élections. Son but est de s’assurer de travailler avec des gens et de pouvoir déléguer. Il veut continuer à développer la municipalité en poussant les dossiers déjà en cours et s’assurer qu’ils soient menés à terme d’ici quatre ans.

André Noiseux

L’homme est résident de la municipalité depuis six ans. Il est dans le monde des affaires depuis 35 ans. Il considère que son expérience de coaching d’entreprise sera un atout pour Saint-Bernard. Il a remarqué que la ville était très dynamique avant la pandémie, mais que depuis elle aurait besoin d’un coup de pouce pour se relever. Un programme complet a été envoyé aux citoyens, mais le point central est la consultation populaire. M.Noiseux veut être à l’écoute de la population.

Marie-Pier Berthiaume

Seule représentante féminine de ces élections, la Bernadine travaille tous les jours dans le secteur politique, particulièrement dans le domaine de la construction. Elle a entre autres travaillé sur les Maisons des aînés et sur des logements sociaux pour les jeunes familles. La municipalité attire de plus en plus de gens et elle considère qu’il serait important d’agrandir l’école et de développer de nouveaux secteurs résidentiels.

Les candidats aux postes de conseiller

Poste de conseiller municipal | Poste 3

Étienne Blais et Gilbert Grenier

Poste de conseiller(-ère) municipal(e) | Poste 6

Yves Boutet, Fernand Moreau et Sonia Tremblay