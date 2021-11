Jean Audet et Pierre Roy convoitent la mairie de Frampton

Pour le scrutin du 7 novembre, la municipalité de Frampton devra choisir son prochain maire entre Jean Audet et Pierre Roy. L’un d’eux prendra la place du maire sortant, Jacques Soucy.

Frampton compte près de 1 400 habitants et fait partie de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Son ancien maire a siégé durant quatre mandats au conseil de ville et a été près de 14 ans à sa tête.

Jean Audet

Le candidat a de l’expérience politique ayant été entre autres député de Beauce-Nord de 1985 à 1994. Avant de se lancer en politique, l’homme d’affaires a fondé l’hebdomadaire Beauce Média en 1980 et est devenu le président directeur du groupe en 1983. Il considère que son expérience en gestion des ressources humaines et en développement des affaires l’aidera à traiter les dossiers. Avant toute chose, il compte bien consulter la population pour connaître leurs besoins.

Pierre Roy

L’ancien banquier et gestionnaire financier a déposé sa candidature, car il souhaitait que la population puisse avoir le choix de son futur maire et non qu’il soit élu par acclamation. Étant résident depuis 22 ans, il est persuadé de bien connaître sa municipalité et pouvoir l’aider à se développer encore plus.

Les conseillers

Plusieurs conseillers ont décidé de quitter leur poste libérant des places pour de nouveaux visages.

Conseiller Poste 1: Guy Marcoux — Élu

Conseillère Poste 2: Claudia Labrie — Élue

Conseiller Poste 3: Yvan Tardif— Élu

Conseiller Poste 4: Frédéric Fournier — Élu

Conseiller Poste 5:Gina Cloutier/Jérôme Fournier| Scrutin 7 nov.

Conseiller Poste 6: Yves Roy — Réélu