Des élections dans les districts 6 et 7 de Saint-Georges

Le jour du scrutin, ce sont deux sièges de conseiller pour la Ville de Saint-Georges qui sont en jeu. Le District 6 et le 7 ont chacun deux candidats qui se font la luttent.

Dans le District 6, le conseiller sortant, Jean-Pierre Fortier affronte Martin Veilleux. Tandis que dans le 7, l’ancien capitaine de la Sûreté du Québec à Saint-Georges, Daniel Desmarais, se frotte à Olivier Duval qui est très impliqué dans le secteur culturel de la ville.

Jean-Pierre Fortier

M. Fortier représente les citoyens du District 6 depuis 2013. Il est ingénieur et porte une grande attention au projet Viridis environnement. La MRC Beauce-Sartigan avait signé en 2020 avec l’entreprise qui doit s’occuper du traitement des matières organiques auprès des 17 municipalités membres de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Il siégeait au Comité consultatif en Urbanisme et le Comité des travaux publics.

Martin Veilleux

Le candidat a déjà eu un pied dans la vie municipale, car il a été conseiller d’Aubert-Gallon de 1985 à 1987. Étant à la retraite, il a le désir de consacrer son temps à la population, dont ce qui touche la sécurité des rues, l’agrandissement de l’usine d’épuration et la construction d’une résidence pour aînés au nord de la 8e Rue.

Daniel Desmarais

L’ancien capitaine du Centre de services de la Sûreté du Québec de Saint-Georges avait pris sa retraite en mars dernier après 31 ans de service. Aujourd’hui, il a envie d’écouter, de représenter et défendre les intérêts des résidents. Avec son expérience, il s’intéresse surtout à la sécurité, mais veut s’impliquer dans divers comités et appuyer les services communautaires.

Olivier Duval

Il est copropriétaire et fondateur de l’école de danse la Cabane à Swing, située à Saint-Georges. Baignant dans le milieu culturel, son but est de continuer le travail de l’ancienne conseillère Solange Thibodeau fière défenderesse de la vie culturelle. Également, il veut soutenir le développement durable, améliorer les conditions de vie des citoyens et encourager la parole citoyenne pour le bien de la ville.